Signorini spedisce sei nuovi vipponi al Grande Fratello VIP 7: chi sono

Sei nuovi concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7: chi sono? Ecco le ultime news

L’edizione del Grande Fratello VIP 7 iniziata da un mese e mezzo, è già alla frutta. E se pensiamo che dovrebbe durare fino a maggio, come direbbe Tiziano Ferro, “ci vengono i brividi”. Perchè è davvero incomprensibile pensare come si possa andare avanti con un cast che ha regalato le perle viste fino a questo momento. Tra l’altro, tra una squalifica e l’altra, i concorrenti nella casa del GF VIP 7 sono pochissimi. Ed è per questo motivo che dalla prossima puntata, dovrebbero entrare in casa, almeno sei nuovi concorrenti. Ne parlano tutti sui social, sui siti di tv. E pare che ci sia davvero la possibilità che questo accada e ci sono anche i nomi dei concorrenti più gettonati. Nelle ultime ore Davidamaggio.it aveva fatto anche il nome di Eliana Michelazzo, che nella casa sarebbe stata la spina nel fianco di Pamela Prati ma alla fine il suo ingresso è saltato. Come mai? Era vero? Difficile a dirsi…

Ma ci sarebbero comunque altri sei nuovi concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7, chi sono? Scopriamolo insieme.

Nuovi concorrenti Grande Fratello VIP 7: chi sono

Per Davidemaggio.it non ci sarebbero molti dubbi: pronti con le valigie per varcare la porta rossa, due ex concorrenti di reality decisamente molto amati. Molto amati ma anche molto già visti, come nel caso di Luca Onestini che sarebbe persino alla sua seconda volta nella casa del Grande Fratello VIP 7, non un nome così eccezionale dal punto di vista del racconto del personaggio…Ma tant’è… Tra i nuovi ingressi dovrebbe figurare anche quello di Edoardo Tavassi, amatissimo all’Isola dei famosi. Il fratello di Guendalina si farà amare anche al Grande Fratello VIP 7? Per la gioia di Antonino Spinalbese, nella casa del Grande Fratello VIP 7 dovrebbe entrare anche Helena Prestes, sua ex e migliore amica di Nikita ( insieme hanno anche partecipato all’ultima edizione di Pechino Express). Un’altra bellissima dovrebbe essere Oriana Marzoli che di lavoro, fa proprio la concorrente dei reality. Dall’Isola dei famosi potrebbe arrivare anche Sarah Altobello. Tra gli altri nomi anche quello di Raffaello Mazzoni visto a La pupa e il secchione.

Questi i concorrenti che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello VIP a novembre ma è chiaro che successivamente, ci saranno anche altri ingressi…