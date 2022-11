Ballando con le Stelle, ischemia cerebrale per un ex concorrente: “Forza Luca”

Purtroppo è una drammatica notizia quella che riguarda un ex concorrente di Ballando con le Stelle colpito da tre ischemie cerebrali

In queste ore è arrivata a tutti la notizia di un ex concorrente di Ballando con le Stelle colpito da ischemia cerebrale. Purtroppo è tutto vero ma sembra che al momento sia tutto sotto controllo, anche se non si comprende come stia davvero Luca Sguazzini, molti riportano che è grave. E’ lui l’ex concorrente di Ballando colpito da ictus, da tre ischemie. Di certo chi segue il dance show del sabato sera di Milly Carlucci lo ricorderà nell’edizione del 2016, quella a cui hanno partecipato tra gli altri anche Asia Argento, Salvo Sottile, Platinette e Rita Pavone. Luca era in coppia con Veera Kinnunen. E’ in un post di Ballando con le Stelle blog che si legge la notizia, la voglia di dare forza a Luca Sguazzini, alla sua compagna Sara Bertagnolli e alla loro piccola Luce che ha solo pochi mesi.

Luca Sguazzini colpito da tre ischemie cerebrali

“Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale” si legge nel post su Instagram. “Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause – il post prosegue – Vogliamo mandare tutto il nostro affetto a Luca Sguazzini, alla sua Sara Bertagnolli e alla loro piccola Luce che stanno passando un momento difficile – segue il video di una delle esibizioni di Luca e Veera a Ballando con le Stelle – Questa clip, tratta dalla quinta puntata di Ballando con le stelle 2016, evidenzia tutta la vitalità e l’energia che Luca possiede da sempre e tutti noi vogliamo tornare a vederlo così! Forza Luca!”.

Anche Veera Kinnunen ha subito aggiunto il suo commento per Sguazzini: “Forza Luca”. Il fotomodello ha solo 34 anni, non è chiaro quali siano al momento le sue reali condizioni di salute. Per Sguazzini tantissimi i messaggi per sostenerlo in questo momento così drammatico.