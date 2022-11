Carolina Marconi pensa di lasciare il GF VIP 7 e lancia una frecciata agli autori

A quanto pare Carolina Marconi sta pensando di lasciare il Grande Fratello VIP 7: ecco le ultime news dalla casa

Giovedì aspetterà l’esito del televoto oppure andrà via prima Carolina Marconi, o alla fine, come succede spesso in questi casi, deciderà di restare e continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 7? Sono stati giorni complicati per la Marconi, quelli successivi alla puntata di lunedì sera, anche dopo quello che è accaduto in diretta. Carolina infatti, ha più volte spiegato di non sentirsi a suo agio e parlando poche ore fa con Nikita, ha anche fatto notare che forse, a non credere in lei e nel suo percorso nella casa del GF VIP, sono anche gli autori. Che ci siano preferenze, che si facciano figli e figliastri, è chiaro a tutti da anni, bisogna solo capire se si vuole convivere con questa situazione e far finta di nulla, oppure tirarsi fuori. Carolina, ha spiegato a Nikita che forse per lei, è arrivato il momento di lasciare. Ha bisogno dei soldi perchè come ha raccontato più volte, ci tiene a portare avanti il percorso per restare incinta, ma non è disposta a tutto.

Carolina Marconi pensa di lasciare il GF VIP

“Io non mi sento più, questo volevo dire. Mi volevo alzare e dire ‘rinuncio ai soldi che mi fanno comodo per la mia gravidanza, io rinuncio alla permanenza e me ne vado’”, ha confessato Carolina parlando con la sua amica, senza peli sulla lingua. Nikita Pelizon però non si è detta d’accordo e le ha spiegato che lei è un concorrente che il pubblico a casa può prendere come esempio, commentando: “Tu sei l’esempio del ‘non mollare’. Non devi fare così. Mandi tutto a fanc*** per gente che ti chiama ‘falsa’. Ma andassero a ramengo”.

Carolina però è dispiaciuta perchè ha avuto la sensazione, che i primi a non credere in lei, siano le stesse persone che l’hanno scelta. E ha commentato: “No, perché sembra che loro stessi non mi vogliono, gli autori”. Il discorso di Nikita e di Carolina è stato poi censurato, per qualche minuto le due hanno continuato a parlare ma senza audio per cui non sappiamo che cosa abbia aggiunto la Marconi a questo suo discorso.