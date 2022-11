Il Collegio 2022: sei collegiali a rischio espulsione? Il Preside si prepara all’unificazione delle classi

Sei collegiali sono risultati insufficienti a metà percorso all'interno del reality: il Preside prenderà una decisione

È il giro di boa anche all’interno de Il Collegio 2022: il celebre reality show di Rai Due, andato in onda questa sera 1° novembre 2022 con la quarta puntata di otto previste. L’avventura dei giovani protagonisti è ripartita dalla decisione che il Preside ha dovuto prendere nei confronti di Gabriel Rennis. Il giovane che si era comportato male nei confronti della professoressa Petolicchio è stato punito in maniera inusuale: Rennis è stato confinato in una tenda canadese con l’unico compito di studiare un testo che avrebbe poi dovuto spiegare e riassumere al cospetto del Preside in persona.

La prova viene brillantemente superata e la settimana di studi può finalmente iniziare. Le lezioni di questa settimana hanno punto alla celebrazione dei decimo anniversario dalla fondazione della Costituzione Italiana. La prima riunione collegiali-studenti si è aperto con la fanfara dei bersaglieri del resto…

Il Collegio 2022: la quarta puntata del 1° novembre

Le lezioni procedono più o meno spedite questa settimana, anche in virtù del fatto che stavolta il premio in palio messo dal Collegio per la settimana entrante sarà una gita con pernottamento all’esterno del convitto. Molti si impegnano mentre altri si lasciano trasportare dalla ribellione per altre marachelle… che puntualmente vengono scoperte e segnalate in presidenza. Oltre alle buone notizie, però, la settimana di studi si è aperta anche con una brutta notizia: chi risulterà ancora non insufficiente, potrebbe ricevere una punizione.

I collegiali prendono questo monito un po’ sottogamba e le lezioni prendono il via. Si studia la Costituzione, la pittura, ci si cimenta in una lezione di canto corale e persino in un insolito quiz di cultura generale dove le due classi si sfidano prenotandosi correndo a suonare un campanaccio. Ci sarà tempo anche per una lezione di giardinaggio che Elisa Angius proprio non digerirà: per questo verrà punita con l’obbligatorietà a seguire il piccolo giardino del collegio, ogni mattina, con il docente di applicazioni tecniche al seguito.

Questa settimana è preparatoria alla fusione delle due classi: a coppie, infatti, i collegiali della Sezione A hanno potuto seguire un’ora di lezione nella classe della Sezione B e viceversa. Questo ha fatto in modo di tastare il terreno e di evidenziale le prime evidenti antipatie fra i due gruppi di collegiali.

Le due classi si fonderanno, questo è un dato certo. Quindi tutti gli studenti seguiranno le lezioni nella stessa aula? Forse no. A fine della settimana, il Preside ha evidenziato ben sei collegiali insufficienti e per loro spetta una punizione. Sorbello, Orlando, Severoni, Manfredi, Abruscia e Angius verranno espulsi ad un passo dalla gita?