Su Marco Bellavia e Giaele pesano le accuse di Cristina Quaranta

Cristina Quaranta fa accuse pesanti contro Marco Bellavia e Giaele dopo la sua uscita dal GF Vip

Quale bomba è pronta a tirare fuori Cristina Quaranta dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip? L’ex velina di Striscia la notizia parla di Marco Bellavia e di Giaele, due accuse del tutto separate ma è alla rivista Chi che anticipa qualcosa ed è già qualcosa di grave. E’ sempre stata convinta che Marco Bellavia non dovesse far parte del gruppo dei vipponi, che lei aveva capito subito non stesse bene, per questo ha taciuto e non ha fino ad ora rivelato cosa è accaduto nella casa. Sembra non avere più intenzione di tacere e infatti Cristina Quaranta parla di atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda. Non cambia idea su nessuno dei vipponi e parte proprio da Marco Bellavia

L’accusa di Cristina Quaranta a Marco Bellavia

“Non cambio linea su nessuno. Partiamo da Marco Bellavia. Fin dall’inizio ho detto che era lì per fare il “pierre” e il finto simpatico per riallacciare i rapporti con il mondo dello spettacolo – ha spiegato il suo punto di vista la Quaranta, per poi aggiungere l’accusa – Con me ha usato atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda e preferisco non entrare nei particolari: io e lui sappiamo bene che cosa è successo nella Casa”. L’accusa sembra sia grave e infatti prosegue: “Ma la psicologa? Come si fa a dare l’idoneità a chi sta male? Noi non eravamo a conoscenza della sua situazione. Ma il caso Bellavia ci ha marchiato pesantemente. Voglio parlare con lui e voglio che lui sappia che cosa penso di questa storia. Ma voglio guardarlo in faccia. Fine”. Quanto dovremo attendere per saperlo anche noi?

Poi le rivelazioni su Giaele: “Lei ha detto cose gravissime su Antonino nella Casa, che vanno oltre il limite della legalità. Quando sarà il momento racconterò tutto, ma proprio tutto”.