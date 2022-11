Ema Stokholma: “I tatuaggi fatti per nascondere il mio corpo”

Ema Stokholma confida il perché ha fatto così tanti tatuaggi, il perché dei suoi capelli e cosa sta accadendo a Ballando con le Stelle

C’è una creatura meravigliosa a Ballando con le Stelle 2022, è Ema Stokholma, che grazie alla danza, al nuovo percorso televisivo, ovviamente anche al suo ballerino, sta capendo ancora altro di se stessa. Ema Stokholma si presenta con tutti i suoi tatuaggi, adesso con i capelli rosa e con anni di analisi necessaria per andare avanti. La sua forza è in tutto quello che racconta, anche quando al settimanale Oggi confida che i tatuaggi li ha fatti per nascondere il suo corpo; confessa che oggi è pentita, consiglia di non farli, lei farà di tutto per toglierli ma sarà impossibile. La sua storia la conosciamo tutti, l’ha raccontata nelle poche interviste, nel suo libro, ballando.

Ema Stokholma: “Essere single è l’unico modo per essere felici”

“Faccio un percorso in analisi da tanti anni e mi sono resa conto che c’era un muro: non accettavo la mia immagine – parla dei tatuaggi, dei capelli rosa – sono un modo per nascondere il mio corpo…” ma in poche settimane è cambiato tutto, grazie a Ballando. “E’ come se avessi scoperto di avere un corpo, una postura, una sensualità”.

Ha aggiunto: “Mi sono pentita di avere fatto i tatuaggi, sto cercando di cancellarli tutti, anche se sarà impossibile. Se posso dare un consiglio, non fateli”.

Da oggi in edicola la sua intervista: “Essere single è l’unico modo per essere felici” ma questa convinzione resta. “E’ difficile per me fare entrare qualcuno in questo paradiso che mi sono costruita, che è la mia vita”.

Non ha perdonato sua madre, lei non le ha mai chiesto scusa per tutto il male che le ha fatto: “Non c’è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. Perdonare vorrebbe dire: ok, riparto da zero, invece no. Io mi ricordo tutto quello che è stato fatto a me e a mio fratello. Ma ora so che anche lei era una vittima, non stava bene”.