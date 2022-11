Antonella al vetriolo contro Oriana: “La Barbie spagnola poverina, non ha contenuti, non sa cosa dire”

L'ingresso di Oriana nella casa del Grande Fratello VIp 7 ha scatenato la reazione di Antonella Fiordelisi che ha già il dente avvelenato

Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP 7 e serata complicata per Antonella Fiordelisi. Chi pensava che avrebbe passato la notte a litigare con Micol sbagliava. Già perchè bel mirino della ragazza c’è Oriana, l’influencer spagnola entrata in diretta il 3 novembre. Il motivo? Oriana, dopo la puntata, si è avvicinata a Edoardo e gli ha detto che forse dovrebbe vivere in maniera più spensierata questa avventura nel gioco. Parole che poi il Donnamaria ha riferito alla sua fidanzata e ha scatenato il caos. “Madonna quanto mi sta sulle pa**e questa qui. Mamma mia già mi sta sulle pa**e. Ha iniziato con il piede sbagliato. Che degrado comunque. L’accoglierò proprio bene in questa casa vedrete” ha detto Antonella che poi nel corso della serata, ha cercato anche di parlare con gli altri concorrenti per capire che idea si sono fatti di Oriana e in qualche modo, per cercare anche alleati. Edoardo ha chiesto pietà, invitando la sua ragazza a continuare la “guerra” nei prossimi giorni ma Antonella è convinta di avere tutte le ragioni per voler mettere in chiaro le cose sin da subito con questa Oriana.

Nel mirino di Antonella c’è Oriana

Parlando con Nikita, la Fiordelisi ha commentato: Oriana, ha detto a Edoardo di fare il suo percorso da solo e lui mi ha riferito tutto. Questa qui è appena arrivata e già rompe le pall*. In questi giorni la sistemo io tranquilla. Già le ho detto che la sistemo. Non si preoccupasse dei miei fatti quella Barbie. Adesso aspetta fammi sentire che dice sta genia che vedo che sta parlando“.

Poi si è avvicinata anche a Edoardo, parlando di Oriana come della Barbie spagnola: “Non ha contenuti. Poverina. Non sa di che parlare. Entra qui senza suoi contenuti e deve scassare agli altri. Domani farò tanta amicizia con lei fidati ahahah. Non si capisce quando parla. Dici che non dura tanto qui dentro? Infatti sì sono d’accordo. Cercava di darmi fastidio. Questa la metto a posto io, vediamo come si comporta.” La Fiordelisi ha detto di non sentirsi neppure in competizione con una come Oriana ma che questo ingresso, avrà sicuramente delle conseguenze nella vita della casa…