Matteo Diamante contro Nikita, non ci sta: “Mi hanno fatto passare come uno stalker”

E' durissimo lo sfogo social di Matteo Diamante contro Nikita: non ha nessuna intenzione di passare per uno stalker

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 3 novembre, si è parlato del rapporto tra Nikita e George e del loro avvicinamento. E si è parlato anche del discorso fatto dal giovane tiktoker che ha spiegato che al momento non se la sente di pensare a Nikita come qualcosa di diverso visto che lei è stata legata a un amico, una persona che conosce molto bene. Questa persona è l’ex ragazzo di Nikita ( stiamo parlando di una relazione finita da anni). E’ Matteo Diamante, con il quale George, viveva mesi fa. Per questo morivo il Diamante si è infuriato sui social, non tanto per il rapporto con Nikita ma per come sia stato definito da George. Matteo parla del giovane vippone come di un “fratello” mentre George ieri, ha detto di non considerarlo neppure tra i suoi migliori amici. Insomma forse dovrebbero mettersi d’accordo ma questa è un’altra vicenda. Nella puntata di ieri sono stati letti solo alcuni stralci del messaggio che Diamante ha pubblicato sui social e Nikita e George hanno quindi pensato che il focus fosse la gelosia, il fatto che tra i due stia nascendo una bella amicizia. Era invece un altro il punto di vista.

Il Diamante quindi, ha deciso di tornare sui social per sfogarsi. Perchè a suo dire sarebbe passato agli occhi degli italiani come una sorta di stalker ma le cose stanno in modo diverso.

Le parole di Matteo Diamante sui social

“Ma scusate, è uno scherzo? Aspettate che mi siedo. “Sono geloso” fa già ridere così. Ora respiro un attimo, non ci credo! Per fortuna migliaia di persona sono testimoni dei miei ultimi anni.. per piacere mi confermate che sono tutto tranne che geloso? Ma non è vero dai sto volando! E poi scusate quella frase li “non posso uscire con le persone che conosce o gente della sua regione”?“ ha scritto l’ex naufrago dell’Isola dei famosi che a questo punto, potrebbe anche entrare nella casa del GF VIP, visto che è la saga degli ex!



Il giovane modello ha continuato: “Ma non è vero “Scusate se per un motivo valido gli chiesi gentilmente di non andare più a letto a farlo con amici o presunti tali” in un contesto di 4 anni fa. Che è diverso e. Bho ma questa è pazza. Cioè ma che descrizione di me ha fatto!? Ragazzi mi siedo scusate e rimango educato un attimo“.

Matteo proprio non vuole passare per quello che non è e spiega: “No vabbè follia! Cosa ho sentito stasera Ma è uno scherzo dai. Fortunatamente migliaia di persone sono testimoni della vita che conduco da anni e della persona che sono. Condivido qualsiasi cosa anche serate, relazioni, tutto, non credo di essere geloso di Nikita.” E ancora: “Ho avuto altre relazioni e non sono mai stato più legato a lei. Anzi proprio archiviata. Ma mi ha descritto come uno stalker praticamente.“

E poi ha concluso con queste parole: “Non vuole darmi visibilità ?te, Ma gli ricordate voi perché è conosciuta? Ve lo dico lei non mi vuole sentire perché io so la verità e fa paura quella, forse il problema non era George che non voler parlar di me, ma un’altra persona glielo impediva!”.