Tale e Quale Show 2022: Loretta Goggi litiga con Cristiano Malgioglio, scintille in diretta tv

Dopo l'esibizione di Valeria Marini, la giuria si spacca in due: Loretta Goggi si arrabbia con Malgioglio, ecco perché

Un po’ come in tutti i talent show, la giuria è spesso il pezzo forte del racconto del programma e della gara. Abbiamo già visto giudici prendersi a cornate ad Amici, ad X Factor e persino a Ballando con le Stelle. Questa settimana nell’olimpo delle giurie litigiose è entrato di prepotenza anche Tale e Quale Show con un signorile affronto partito da Loretta Goggi in direzione di Cristiano Malgioglio, nella puntata del 4 novembre 2022.

La faida fra i due giudici di Tale e Quale Show 2022 nasce a seguito dell’ennesima deludente esibizione di Valeria Marini: la soubrette si è esibita cercando di imitare Madonna sulle note dello storico brano “Vogue” ma la performance in sé non è stata certamente fra le più brillanti. Al momento di esprimere un opinione su quando fatto dalla concorrente, Cristiano Malgioglio anche stavolta non ha elemosinato pareri negativi…

Tale e Quale Show 2022: scintille fra Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio

“Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale” – ha esordito Cristiano Malgioglio quando è stata concessa la parola al tavolo dei giudici – “Mi sono messo un velo in testa perché vorrei stendere un velo pietoso sull’esibizione […] Noi qui abbiamo milioni di telespettatori. Se io dicessi che sei stata brava ad imitare Madonna, Valeria, l’indomani mattina sul mio Instagram me ne direbbero di tutti i colori! Sei riuscita a distruggere Madonna!”.

Dopo il parere di Malgioglio e quelli degli altri due giudici uomini (Panarello e Lopez, vestito da Maurizio Costanzo), è toccato a Loretta Goggi esprimere la sua opinione: “Senti, io vorrei dire una volta per tutte una cosa a Cristiano: noi qui abbiamo de coach che lavorano ore e ore… Si fanno un m… così per ore e ore per preparare tutti i concorrenti. Quindi quando tu distruggi regolarmente tutti, togli anche un po’ di gratificazione e di valore ai nostro coach. Io stasera vogliono premiare i coach, Pinuccio Pirazzoli, Fabrizio Mainini, i truccatori… Trovo che ci sia il viso di Madonna, che si è allungato nel tempo per fatti suoi… Trovo che hai ballato bene, hai un fisico eccezionale…”. Malgioglio prova ad interrompere il commento della Goggi e lei si inalbera.

“Mi interrompi? E allora non parlo più. Va bene!” – esclama la Goggi – “Brava. Brava. No, no: non fa niente. Tanto qui oramai regine, imperatori, in vale più niente nessuno… Va bene così. Grazie. No no, va bene“. Il momento di nervosismo viene disinnescato da Carlo Conti che esorta l’attrice a continuare il suo commento: “Ha ballato molto bene. La voce di Madonna è leggermente più piccolina, tu hai tenuto la tua timbrica ma capisco che cantare e ballare non ci si riesce. So che provate solo il lunedì. Per me hai fatto un buon lavoro”. Fra i due non corre più buon sangue: nel corso della trasmissione, i due non si sono mai più rivolti la parola. E sul web è si è già aperto il dibattito: ha ragione Loretta o Cristiano?