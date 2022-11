Wanda Nara stasera a Ballando ma Selvaggia Lucarelli ha già detto la sua

Wanda Nara non ha ancora messo piede a Ballando con le Stelle ma Selvaggia Lucarelli la blocca subito

A Selvaggia Lucarelli non sfugge nulla e non sono sfuggite le foto di Wanda Nara a Roma con le figlie. L’ex moglie di Mauro Icardi sarà ospite stasera a Ballando con le Stelle, sarà lei la ballerina per una notte ma ancora prima che potesse iniziare le prove la Lucarelli l’ha richiamata. Stasera in prime time Wanda Nara torna nella tv italiana ma non è questo che ha infastidito Selvaggia Lucarelli, e non solo lei. Prima di entrare in sala prove con il suo maestro e i collaboratori Wanda si è concessa una passeggiata a Roma, la visita ai monumenti che non possono mancare tra le foto di un turista. E sono proprio le foto scattate con le figlie che hanno fatto innervosire la giurata di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli richiama Wanda Nara

L’imprenditrice 36enne è arrivata a Roma con le figlie Francesca e Isabella di 7 e 6 anni, un po’ di foto pubblicate su Instagram ed è scattata la polemica. Purtroppo, troppo spesso capita che i turisti non comprendano l’importanza dei monumenti o che manchino di rispetto alle opere. E’ successo anche a Wanda Nara che scattando le foto alle figlie ha scelto di pubblicare anche quella dove si vede la sua bambina che non è in una posa rispettosa per il monumento, la Fontana del Bernini del 1600. Opere che non andrebbero nemmeno sfiorate.

“Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland” ha tuonato Selvaggia Lucarelli facendo notare la mancanza di rispetto. “Quella non è una postazione per fare le foto! È una Fontana del Bernini del 1600!” ha continuato.

In tutta risposta Wanda Nara ha eliminato quella foto scegliendo uno scatto simile, sempre sulla stessa fontana ma con la sua bambina in un’altra posizione. Pace fatta o stasera ci sarà qualche malumore in pista?