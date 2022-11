Lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Charlie: “Ti tiro una padellata in testa”

Si accendono i toni tra Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi: ecco perchè i due hanno litigato con le ultime news dal GF VIP

Si può arrivare a litigare per una canzone? E’ successo nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ieri sera infatti Charlie Gnocchi sembra aver particolarmente insistito con Patrizia Rossetti per farle cantare una canzone. Ma la Rossetti non ha gradito il continuo pressing da parte di Gnocchi e alla fine ha sbottato. Non solo, la Rosseti si è sentita particolarmente offesa da una frase pronunciata da Gnocchi, lo speaker le ha dato della testa vuota. Parole che la Rossetti proprio non ha mandato giù. Ha fatto quindi notare alla Goich questo atteggiamento di Gnocchi che proprio non le piace, anche perchè a suo dire, avrebbe un modo di agire sempre uguale. Dopo aver commesso l’errore, aspetta qualche ora e poi si scusa. Ma non può sempre funzionare. “Non mi offendono i ragazzi giovani p**ca tr**a e lo fa lui. Wilma sono stufa di lui ca**o. Perché deve venire a rompermi. Se gli dico che stavo sul divano, no deve venire a rompermi. poi quando mi alzo e dico che non so la canzone mi dice ‘sei una testa vuota’. Ma siamo impazziti? No, ma io ti tiro una padellata in testa” ha detto molto molto arrabbiata la Rossetti.

Lo sfogo della Rossetti

E ancora: “Io ripetevo ‘Charlie lascia perdere, Charlie non vengo, Charlie lascia stare’ e lui mi forzava a cantare. E che scatole, ma chi l’ha detto che dovevo cantare per forza?! Lui è così, insopportabile, poi te li fa girare. Non conoscevo quella canzone di Ligabue, la conosco, ma non so le parole. Io non la sapevo cantare, lui non è nemmeno il mio cantante preferito. Poi dicevo ‘basta non farmela cantare dai’. A me per un gioco stupid0 di me**a non mi dice che sono una testa vuota”. Tra i due non c’è stata una vera e propria litigata diretta perchè le cose più dure la Rossetti le ha dette nel suo sfogo con la Goich, non in faccia a Charlie. E quando Gnocchi ha provato ad avvicinarsi, la Rossetti gli ha detto che non era il caso di abbracciarsi.

E qui lo scontro frontale: “A me testa vuota non me lo dici! Smettila! Poi per una di me**a che non la so. E la tua non era una battuta. La canzone non la sapevo! Se la sai tu cantala tu e lasciami stare“. Queste le parole della Rossetti a Gnocchi, che ha tentato di avvicinarsi a lei per chiarire ma non c’è stato modo. Successivamente i due hanno avuto un faccia a faccia. “Io ti chiedo scusa, ti considero come una mia sorella” ha detto Charlie molto dispiaciuto per l’accaduto.