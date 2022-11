Per Antonella Fiordelisi provvedimento in arrivo al GF VIP 7? Il motivo

Rischia la squalifica dal Grande Fratello VIP 7 Antonella Fiordelisi? Ecco che cosa sta succedendo e le ultime news

Nella puntata di Mattino 5 News in onda oggi, 7 novembre 2022, Federica Panicucci come fa sempre, ha dato delle anticipazioni relative a quello che accadrà stasera. E ha parlato di qualcosa che riguarda Antonella Fiordelisi. La conduttrice ha annunciato che questa sera, ci sarà una bella sorpresa per Alberto, mentre per Antonella non ci sono buone notizie. Per la Fiordelisi infatti, ci sarebbe una brutta notizia in arrivo, una sorpresa non proprio gradita. Di che cosa potrebbe trattarsi ? Probabilmente Alfonso Signorini lo chiarirà nella breve diretta dopo il day time di oggi ma la sensazione è che possa arrivare un provvedimento disciplinare contro la vippona. Il motivo? L’ingresso in casa di nuovi concorrenti ha generato un vero e proprio tsunami e Antonella Fiordelisi, come hanno fatto notare molti spettatori, ha pronunciato delle frasi, non troppo belle nei confronti di Oriana, la vippona spagnola. Da ore infatti, molti fan del GF VIP, fanno notare le frasi che Antonella ha pronunciato, chiedendo un intervento. E chissà che non arrivi stasera, con una decisione importante. Magari un televoto?

Le frasi di Antonella Fiordelisi contro Oriana

Tutto è iniziato dopo l’ingresso nella casa di Oriana. La concorrente, fresca fresca di entrata al GF VIP 7, ha parlato un po’ con Edoardo e gli ha dato un consiglio, da spettatrice. Gli ha suggerito di provare a staccarsi un po’ e a fare questo gioco in quanto Edoardo, non in quanto persona legata alla Fiordelisi. Edoardo poi ha subito raccontato di questa chiacchierata alla sua “fidanzata”. E Antonella si è parecchio risentita. La frase incriminata che potrebbe costarle cara è la seguente: “Questa mo chi è esattamente? Starà anche giocando, ma io non ho fatto battute su di lei e non l’ho considerata. Perché porella altrimenti la uccido. Lei sta provocando un incendio ma poi si brucia qualcuno deve avvisarla“.

Ricordiamo che in passato, frasi di questo genere, sono costate la squalifica a un concorrente. Dobbiamo aspettarci un provvedimento altrettanto severo? Nelle ultime ore, la Fiordelisi ha ribadito alcuni concetti: “Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità.“