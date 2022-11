Vito Coppola conquista anche la versione inglese di Ballando con le Stelle

Vito Coppola entusiasma tutti anche in Inghilterra, protagonista di Ballando con le Stelle versione inglese

Scegliendo Vito Coppola per Ballando con le Stelle Milly Carlucci non aveva di certo sbagliato. Il ballerino che ha portato alla vittoria Arisa nella scorsa edizione del dance show sta conquistando anche il pubblico inglese. Ricorderete tutti che Vito Coppola dopo la sua unica stagione a Ballando con le Stelle e dopo l’amicizia speciale con Arisa annunciò emozionato che stava per accadere qualcosa. Con la benedizione di Milly accettò l’invito all’importante programma Strictly Come Dancing, appunto la versione inglese di Ballando. Auguri e benedizioni ma la Carlucci attende il suo ritorno sperando che il prossimo anno torni alla base, lì dove è iniziato il suo successo televisivo. Nessun rancore per la sua partenza, anzi il successo che il ballerino sta riscuotendo nello show britannico non può che aggiungere valore a lui e al programma italiano del sabato sera.

Vito Coppola in coppia con Fleur East

Coppola si è fatto riconoscere anche nel dance show inglese, anche perché ha la fortuna di avere una concorrente incredibile. Fleur East è cantante e conduttrice radiofonica ma soprattutto si lascia trascinare dal maestro di ballo. Una serie di prese da paura oltre al ritmo e la capacità di sorprendere tutti, anche Vito. “Lei è molto indipendente e lo è anche sulla pista da ballo, io le dico di seguirmi e di fidarsi… Ma lei prende, salta, incrocia le gambe al mio collo, fa tutto da sola come una vera ballerina” ha spiegato Vito Coppola alla giuria inglese dimostrando che come coppia possono fare ancora molto, ogni volta si spingono oltre.

Chissà come sarebbe andata per Vito quest’anno a Ballando con le Stelle, quale ballerina avrebbero scelto per lui dopo Arisa e la loro vittoria. Per Milly Carlucci è importante che i suoi ballerini facciano tutte le scelte giuste per loro e senza dubbio un’esperienza all’estero è da non perdere.