Grande Fratello VIP 7, Pamela Prati attacca Signorini: ‘Mi avete resa invisibile, voglio tornare a casa’

Pamela Prati accusa la trasmissione di Alfonso Signorini di aver spento i riflettori su di lei

Da alcune settimane nella casa del Grande Fratello VIP 7 la “vippona” Pamela Prati ha la sindrome di Dr Jeckyll e Mister Hide: in una puntata si racconta come una diva della televisione italiana (con tanto di collier scintillante) nella successiva invece si racconta come una semplice ed umile donna del popolo che lava i piatti e ramazza per terra.

Non sappiamo quale delle due Pamele sia effettivamente quella giusta. Quel che è chiaro, però, è che questa doppia personalità della showgirl del Bagaglino ha evidentemente raddoppiato il suo ego, al punto tale da porsi in maniera indisponente con Alfonso Signorini e la trasmissione quando – nel corso di una singola puntata – non si parla di lei. Cosi com’è accaduto nella puntata del 7 novembre 2022.

Grande Fratello VIP 7, Pamela Prati attacca Alfonso Signorini

Durante le nomination palesi, Pamela Prati si è rivolta in questo modo ad Alfonso Signorini che le ha chiesto come mai avesse deciso di nominare Edoardo Donnamaria: “Ho votato Edoardo per vendicarmi? Non mi sono vendicata. Anzi spero veramente di tornarmene a casa tanto non c’entra nulla che io rimango qua. E stasera lo dico veramente. Vi prego: mandatemi a casa! Perché voglio andare a casa? Perché avete di meglio… Neanche mi avete salutato questa sera un altro poco, dai, su… Va bene, lascia perdere: saluta chi vuoi tu. Va bene…”

Davanti al balbettante commento di Alfonso Signorini, la showgirl ha rincarato la dose: “Cosa puoi fare? Niente. Perché da oggi diventerò trasparente. Non fate mai vedere quello che faccio! Oramai qui sono invisibile, in tutti i sensi! E mai una gentilezza nei miei confronti… Parlare con Orietta o con Bellavia? No, ora no voglio parlare con nessuno“.

Finito l’affaire Marco Caltagirone e conclusi i gossip sul suo interesse a distanza nei confronti di Marco Bellavia, Pamela Prati sembra esser stata effettivamente accantonata dai temi del programma per far spazio ai nuovi flirt scoppiati fra le new entry e i giovani vipponi nella casa. Pamela Prati uscirà giovedì prossimo dalla casa del Grande Fratello VIP 7? Per il momento, la 63enne di Ozieri è finita al televoto eliminatorio assieme ad Attilio Romina e Giaele De Donà…