Antonella Fiordelisi e il presunto flirt con Francesco Monte: una vendetta verso Giulia Salemi?

Una rivelazione di Antonella Fiordelisi su Francesco Monte a discutere. Ha tradito con lei Giulia Salemi?

Nella notte sono arrivate delle bollenti rivelazioni da parte di Antonella Fiordelisi. Il pubblico del Grande Fratello VIP 7 che stava seguendo la diretta, ha invaso i social con le ipotesi e le supposizioni sui fatti…Ma di che parliamo? La Fiordelisi avrebbe rivelato di aver avuto un flirt con un personaggio molto noto, legato tra l’altro alla casa del Grande Fratello VIP. La persona in questione sarebbe Francesco Monte. La Fiordelisi infatti ha raccontato che avrebbe avuto un qualche avvicinamento, non sappiamo di quale natura, con il bel Monte. Non è dato sapere se si stia parlando di uno scambio di messaggi, di una cena, di un incontro…Quello che appare certo, a detta dei telespettatori del GF VIP cha stavano seguendo la diretta, è che il Monte, mentre era impegnato in questo flirt, era fidanzato. Almeno dalle parole della Fiordelisi, si sarebbe compreso ciò ( e magari nella puntata di domani sera del GF VIP se ne parlerà con un video maggiormente dettagliato). Perchè se ne dovrebbe parlare al Grande Fratello VIP? Perchè la terza persona coinvolta in questa vicenda potrebbe essere una delle protagoniste di questa edizione del reality, anche se non una concorrente. Parliamo, come forse qualcuno di voi avrà immaginato, di Giulia Salemi.

La confessione di Fiordelisi, un dispetto a Giulia Salemi?

Secondo i fan del Grande Fratello VIP 7, la confessione di Antonella Fiordelisi non sarebbe arrivata a caso; sarebbe stata sganciata al momento giusto e per un motivo in particolare. La Fiordelisi non avrebbe gradito uno dei tweet cattivelli letti da Giulia Salemi nei suoi confronti. E quindi avrebbe deciso di sganciare quella che potrebbe essere una bomba, almeno per la Salemi. Oggi è felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli e quasi certamente queste parole della Fiordelisi, se anche fossero vere, non la toccherebbero ma il chiacchiericcio, non piace comunque a nessuno. E a nessuno fa piacere sapere che un tuo ex parlava o si vedeva con un’altra donna mentre stava con te. Sempre che sia vero.