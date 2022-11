Sta nascendo un’altra coppia al GF VIP 7? Il bacio sospetto nella notte (VIDEO)

Scatta un bacio tra due vipponi: sta nascendo un nuovo amore? Ecco le ultime news dal GF VIp 7

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 sta nascendo una nuova coppia? E’ ancora forse un po’ presto per dirlo ma a quanto pare, Antonino Spinalbese, l’ape che vola di fiore in fiore, ne avrebbe scelto un altro. O forse è stato questo fiore ad apprezzare il lavoro dell’ape operosa e a scegliere di avvicinarsi…Parliamo come potrete immaginare di Oriana. Nelle ultime ore i fan del Grande Fratello VIP 7 avevano notato, a dire il vero, un avvicinamento tra Daniele del Moro e la bella spagnola. Il veneto era stato però chiaro: a lui l’amore libero non piace molto, per cui se c’è una conoscenza fa fare, bisogna concentrarsi su una sola persona. Forsa però la bella Oriana, non è così convinta di iniziare una frequentazione con Daniele tanto che, alle prime luci dell’alba, mentre noi ci preparavamo per iniziare la giornata lavorativa e i vipponi invece andavano a dormire, è scattato un bacio. Non si vede molto, come potrete anche osservare dal video ma sembra che ci sia stato un avvicinamento tra Oriana e Antonino. Come si vede nel video, i due sono insieme a letto e stanno scherzando, anche in compagnia di Luciano. Prima di congedarsi poi, Antonino dà un bacio a Oriana che risponde, successivamente, con quello che non sembra essere un bacio tra amici ma qualcosa di più. Qualcuno ci ha visto un bacio a stampo, altri un bacio più sentito. E voi, che ne pensate di questa situazione?

Antonio e Oriana arriva il primo bacio: cosa dobbiamo aspettarci?

I due ieri sera, parlando con Alfonso Signorini, non hanno nascosto di piacersi. E’ ancora presto per capire che cosa possa esserci, si conoscono da una settimana, ma si sono trovati sin da subito molto bene e Antonino sente una certa attrazione con Oriana ( che sarebbe la quarta donna a interessargli nella casa dopo Ginevra, Giaele e Antonella, come a dire che forse queste attrazioni le prova in generale per le belle donne, cosa che tra l’altro, non ha mai nascosto).

Antonio e Oriana: il video del primo bacio

E voi che ne pensate, sta nascendo una nuova coppia nella casa del Grande Fratello VIP 7?