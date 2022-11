Ballando con le Stelle 2022: tre coppie fuori in un sola puntata, Milly Carlucci annuncia un ritiro

Due eliminazioni, un ritiro e nuove polemiche all'orizzonte nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022

Dopo tante puntate senza alcuna eliminazione, stavolta Ballando con le Stelle 2022 ha dovuto ingranare le marce e iniziare a mettere fuori gara alcuni dei concorrenti in gara. Il sesto appuntamento andato in onda sabato 12 novembre 2022 è stato molto proficuo sotto questo punto di vista: a lasciare la gara sono stati addirittura ben tre personaggi famosi con i rispettivi loro maestri.

La prima uscita di scena è stata annunciata proprio ad inizio serata: nonostante la coppia fosse vestita con gli abiti scenici per l’esibizione, la coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno annunciato il loro ritiro dalla gara in quanto sia la concorrente sia il maestro si sono infortunati. I due preferiscono prendersi una pausa per provare a tornare in forze per la puntata di ripescaggio in onda a dicembre. Ma non è finita qui…

Ballando con le Stelle 2022: gli eliminati del 12 novembre

In questa sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022, Milly Carlucci ha annunciato che a fine serata ci sarebbero state due eliminazioni… e due eliminazioni ci sono state, senza tener conto della coppia che ha deciso di ritirarsi. Dopo la classifica dei giudici, i due tesoretti e le votazioni social, a fine serata abbiamo scoperto che a finire a rischio eliminazione sono finite tre coppie: Dario Cassini con Lucrezia Lando, Paola Barale con Roly Maden e Iva Zanicchi con Samuel Peron.

Le tre coppie hanno fatto il loro ballo di spareggio: Iva Zanicchi ha rivelato di non aver preparato alcun ballo di spareggio ma si è lanciata in uno strampalato momento di liscio; Paola Barale ha danzato un boogie pieno di prese; mentre Dario Cassini ha provato a star dietro a Lucrezia Lando con scarsi risultati.

In questa fase, è solito il pubblico da casa a decidere chi si salva e chi viene eliminato con i “mi piace” distribuiti sulle tre piattaforme social della trasmissione: Facebook, Instagram e Twitter. Il risultato del voto è stato schiacciante: con il 52% dei voti, l’unica coppia a restare in gara è quella di Iva Zanicchi e Samuel Peron mentre le altre due sono state eliminate.

Nonostante lo sforzo, Paola Barale è uscita dalla competizione con il 41% delle preferenze. Peggio ha fatto Dario Cassini che ha ricevuto solo il 7% dei mi piace social. Barale e Cassini si uniscono a Giampiero Mughini e Marta Flavi ai tavolini a bordo campo in attesa della puntata di ripescaggio.