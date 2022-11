Covid al GF VIP 7: gli spagnoli prendono in giro Signorini

Sui social tutti si chiedono come sia stato possibile: come può esplodere un focolaio covid al Grande Fratello VIP? Gli spagnoli prendono in giro Signorini

Da ieri sera sui social non si parla d’altro. Ed era prevedibile che succedesse. Il Grande Fratello VIP nasce come reality che vede dei concorrenti totalmente isolati con il mondo esterno. Non a caso, quando nel marzo del 2020, i concorrenti della quinta edizione del GF VIP furono informati di quello che stava succedendo fuori, si disse loro, che paradossalmente, erano quelli che potevano stare maggiormente tranquilli. Erano in una bolla, il covid non sarebbe mai entrato. E invece, forse perchè tutti da mesi abbiamo abbassato la guardia, il covid nella casa del Grande Fratello VIP 7 ci è entrato, eccome. Sono 4 al momento i positivi, e si spera che non ci siano altre situazioni da tenere sotto controllo nelle prossime ore. Nel comunicato stampa ufficiale Mediaset ha fatto sapere che nessuno dei concorrenti al momento sta male, tutti sintomi che si possono tenere sotto controllo e questo è certamente un bene.

Il covid nella casa del Grande Fratello VIP 7

Sta di fatto che appunto, come dicevamo in precedenza, sono in molti a chiedersi come sia stato possibile, e i fan spagnoli del reality, che seguono da sempre il GF VIP con passione e ora che c’è Oriana ancora di più, hanno iniziato a postare in rete delle immagini che in qualche modo, prendono in giro il nostro programma.

Sui social si vedono i concorrenti dei reality incontrare le persone venute da fuori, in modo parecchio particolare. Indossano infatti dei caschi, in modo da non entrare in nessun modo in contatto con i concorrenti. Insomma una presa in giro che arriva anche dai nostri vicini di casa spagnoli che invita a riflettere sul fatto che qualcosa non ha funzionato nel modo giusto. Se ad avere il covid era uno dei nuovi arrivati, allora quarantena e tamponi non sono serviti a garantire la sicurezza. Se invece è successo altro, vuol dire che i concorrenti sono entrati in contatto con qualcuno, in modo ravvicinato. Qualcosa è successo e forse chissà, lo scopriremo solo domani sera.