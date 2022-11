Che pesantezza Daniele con Oriana: “Non mi parlare più, queste sono dinamiche di m*”

Dopo la diretta lo scontro tra Daniele dal Moro e Oriana: ecco che cosa è successo e le accuse mosse dal veneto alla bella spagnola

Daniele dal Moro non ci sta. Dopo esser stato protagonista dello spazio dedicato al “triangolo” insieme ad Antonio Spinalbese e Oriana, ha manifestato tutto il suo disprezzo per quello che ha accaduto. Parlando con i compagni nei diversi spazi pubblicitari ha fatto notare che è accaduto quello che lui non voleva, non voleva far parte di una dinamica nella quale non vuole essere coinvolto. Perchè pare che a lui di Oriana, a dispetto di quello che si è detto in diretta con Alfonso Signorini, non interessi nulla. E infatti nella notte, subito dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7 del 14 novembre, ha affrontato la questione con la spagnola. Le ha fatto capire di non essere interessata a nulla di quello che lei fa, e le ha anche suggerito di nominarlo sempre.

Le accuse di Daniele dal Moro a Oriana

Daniele, discutendo con Oriana nel post puntata le ha quindi detto: “Io non ti parlerò più! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente. Ti ho chiesto espressamente di lasciarmi fuori da queste dinamiche. ” Forse Daniele non si rende conto che non è Oriana a decidere di cosa parlare, che pezzi del racconto mettere insieme, ma gli autori…

E ancora: “Io ovviamente non è che non voglio essere inserito in nessuna dinamica, altrimenti me ne sarei rimasto a casa mia. Ma non voglio che mi inseriate in queste dinamiche di M e questa è una dinamica di M. Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché secondo me lo hai fatto a posta. Dici che mi apprezzi ma per quale motivo se neanche abbiamo mai parlato? Non ti ho raccontato niente della mia vita, del mio passato. Solo perché ti sto simpatico? Bah. Secondo me non sei onesta, io non vedo neanche onestà in te”.

Daniele ha ribadito quello che aveva detto a molti vipponi, crede che Oriana abbia finto. E lo dice anche alla ragazza: “A me che tu sia una bella ragazza conta il 3%, ma tu sei convinta di altro. Anche delle scuse non me ne frega niente, il danno è fatto, le scuse le porta via il vento. “

Di cosa dovrebbe scusarsi Oriana è un po’ difficile comprenderlo, ma Daniele ne è convinto tanto da ribadire: “Questo non è un errore, errare è umano. Ma io ti ho chiesto per quattro giorni di non inserirmi in nessuna dinamica e tu lo hai fatto. Tu penserai anche di essere una ragazza furba, ma sei una furba in mezzo ai furbi qua.” Poi ha accusato Oriana di aver fatto la scelta più comoda, quella più utile al gioco. Non solo, le ha detto che ha puntato ad avere almeno un follower in più e forse con la ship con Antonino, ce la farà!