Dopo i fischi e lo scontro con la Tavassi Antonella va in crisi: “Non parlo più, vado in sciopero”

Crisi nera per Antonella Fiordelisi dopo che ha sentito fischi contro di lei e applausi per altri al Grande Fratello VIp 7. Arriva la sua minaccia...

Sicuramente, per chi ama il trash, lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi è stata la cosa più interessante di tutta la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera. E la cosa super è che Antonella e Guendalina non avevano nessun motivo per scontrarsi, perchè diciamolo, lo sparlare su Edoardo, è stata una delle cose meno interessanti che la Fiordelisi ha fatto. Sarebbe stato molto carino vedere invece le sue frasi al vetriolo su Oriana, adesso che sono amiche, ad esempio. Ma in ogni caso, avendo questo cast a disposizione, è chiaro che l’entrata di Guendalina Tavassi, sia stata aria fresca per il pubblico. E visto che ogni volta che Guenda apriva bocca, era tutto un applauso dallo studio, la Fiordelisi, che nella puntata aveva dimostrato spavalderia nel dire che il pubblico non è quello dello studio e che lei sicuramente piace a molti altri, successivamente, qualche domanda se l’è posta. E lei che è così attenta al numero di aerei arrivati, a quello che è il sentiment sui social, ai fischi e via dicendo, è entrata in crisi.

Antonella Fiordelisi in crisi dopo lo scontro con la Tavassi

“La gente del pubblico sta applaudendo tutte le cose contro di me. Hai ragione che non devo badare al pubblico e lo farò. Non fingo di essere chi non sono come queste dentro la casa. Queste sono finte buone poi cacciano il veleno e sono delle vipere” ha detto Antonella parlando con Edoardo dopo la diretta. E ancora: “Per come sono fatta io non riesco a stare zitta. Comunque adesso non farò più nulla, non dirà mai più la mia. Faccio parlare gli altri, bene così andate avanti. Non commenterò più nulla, visto che parlavo sempre io. Visto che mi sono presa dell’arpia e strega, mi sono stancata. Perché tanto è inutile. “

Il non sentirsi approvata non ha lasciato indifferente la Fiordelisi: “Poi vabbè i fischi e tutto, che devono fare in studio? Io rispondo sempre a tono. Visto che la gente applaude solo chi mi viene contro, allora io non dico più nulla. Almeno starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi.”

La Fiordelisi ha anche notato che Micol rideva molto, quando ha capito che dallo studio, non erano dalla parte di Antonella. La Fiordelisi quindi porta avanti la sua posizione: “ Io sono fatta così, anche al provino mi hanno presa per quello. Pure con gli autori dicevo quello che pensavo. E vabbè, da domani parlerò solo con chi dico io e non dirò la mia sulle cose di altri.”

E ha concluso: “ A quanto pare parlo troppo. Preferisco non parlare, che mi nominino per quello. Sì farò come uno sciopero del silenzio su ciò che non mi riguarda. E poi il tweet sui guanti che avrei messo dopo Micol? Ma smettiamola, erano guanti che mi ha dato il GF per Halloween. Quindi li ho messi prima io di lei!.”