Selvaggia Lucarelli su Montesano: “Ha preso un regalo e l’ha sprecato con dolo”

Una nuova opportunità dopo anni di scivoloni: Enrico Montesano l'ha sprecata. Il commento di Selvaggia Lucarelli sui social

Sono molto dure le parole di Selvaggia Lucarelli sui social. Ma rappresentano il sentire di molte persone. Sin da quando il nome di Enrico Montesano era circolato, come concorrente di Ballando con le stelle 2022, avevamo scritto su queste pagine, che Milly stava per fare una pessima scelta. L’attore, l’uomo di spettacolo, non si discute. In questi tre anni però tutti noi siamo cambiati, segnati da una pandemia che ha cancellato famiglie, che ha distrutto carriere, che ha cambiato la percezione delle cose, il modo di vivere. E con difficoltà possiamo accettare persone che in questo periodo, hanno remato contro, diffuso fake news, sposato tesi complottistiche, inventato teorie surreali. Montesano è stato uno dei rappresentati di tutto quello che di sbagliato è stato fatto da chi si rifiutava di indossare la mascherina ( era un obbligo per legge) da chi non ha voluto vaccinarsi. E non potevamo fare finta di nulla vedendolo su quella pista. La Rai ha deciso che andava bene, come fa notare la Lucarelli, gli ha dato una seconda possibilità. Chi era lì in quella giuria, è andato oltre, giudicando Montesano come ballerino. E di questo non si potrà certamente mai lamentare, visto che la Lucarelli è persino arrivata a dire che “stava diventando uno dei suoi concorrenti preferiti”. Gli era stata data una nuova possibilità, mostrarsi in una veste diversa. E invece ha pensato bene di mostrarsi con una maglietta che avrebbe dovuto tenere nel suo armadio, nella sua collezione.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Montesano

Il commento della Lucarelli, dopo la decisione della Rai:

Enrico Montesano ha avuto un’opportunità non scontata a seguito di un’offerta non condivisa da molti (me compresa). Un’offerta generosa, che era quella di dargli la chance di andare oltre le cose terribili che ha detto sul Covid, di regalargli una pista su cui tornare a essere Montesano e non uno sciroccato che parla di scie chimiche, sangue infetto e vaccini killer. Ha preso questo enorme regalo che gli è stato fatto e l’ha sprecato con dolo, visto che era anche un ottimo concorrente. Questo dimostra che le seconde possibilità le merita solo chi se le guadagna. E che quello che gli abbiamo sentito dire in questi anni non era una parentesi opaca. È l’essenza.

Nel frattempo Milly Carlucci tace.