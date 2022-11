Anche Wilma Goich ha il covid, lo rivela Daniele: “Mi hanno detto di stare zitto”

Daniele dal Moro ha svelato che anche Wilma Goich ha il covid: le ultime notizie

Sta circolando in rete un video che mostra alcuni concorrenti in camera da letto, mentre parlano del fatto che Wilma Goich, è assente da ore. Tutti sono preoccupati per lei fino a quando Daniele non inizia a parlare di quello che sta succedendo. Dal Moro infatti rivela a Giaele e agli altri vipponi che purtroppo Wilma Goich ha contratto il covid. La concorrente quindi è la sesta positiva. Dopo i 4 vipponi, Charlie, Patrizia, Luca e Attilio ( e Pamela Prati uscita giovedì sera e positiva da sabato al covid 19) ecco che alla lista si aggiunge anche un’altra persona. E’ appunto Wilma Goich che fino a poche ore fa non sembrava avere nessun sintomo ma che ai controlli fatti nelle ultime ore, potrebbe esser risultata positiva. Non sono solo tesi del web ma appunto, in questo video che vi mostriamo, si sente Daniele Dal Moro parlare di quello che è successo. “Me l’hanno detto loro” spiega a Giaele, dicendo anche che avrebbero voluto che non se ne parlasse. “Meno male che dovevi mantenere il segreto” ha detto la vippona. Daniele ha risposto: “L’ho fatto per un’ora e mezza adesso mi sono rotto le pall*” ha continuato Daniele, anche preoccupato per Wilma, vista la sua età.

Anche Wilma Goich ha il covid

Dopo le parole di Daniele, i concorrenti che sono stati informati, sperano ovviamente che Wilma stia bene e che non ci saranno delle conseguenze. Purtroppo l’audio non era dei migliori per cui non si è compreso bene quello che i concorrenti hanno detto successivamente.

Daniele rivela che anche Wilma ha il covid: "Mi hanno detto di stare zitto".#GFvip pic.twitter.com/s0IYSf5foM November 16, 2022

A quanto pare il pericolo non è quindi scampato anche per gli altri concorrenti, visto che Wilma è risultata positiva a diversi giorni di distanza dallo scoppio del focolaio. Speriamo comunque che stia bene e che si riprenda il prima possibile. Le facciamo il nostro in bocca al lupo.