Clizia Incorvaia lapidaria su Antonella ed Edoardo: è una relazione tossica

E' Clizia Incorvaia, la sorella di Micol a dire la sua su Edoardo e Antonella. Non ha dubbi: quella dei #donnalisi è una relazione tossica

Potrebbe essere Clizia Incorvaia la nuova ospite nella casa del Grande Fratello VIP 7 nel breve periodo? Potrebbe capitare: per incontrare sua sorella Micol, per parlare con il suo amico Edoardo e chissà, forse per un faccia a faccia con Antonella Fiordelisi. Dall’intervista rilasciata durante Casa Chi, si è ben capito che Clizia non stia apprezzando il percorso dei #donnalisi nella casa del Grande Fratello VIP e non ha fatto nulla per nascondere la sua antipatia nei confronti di Antonella. Clizia, parlando di Edoardo, e di come si sta comportando nella casa ha detto: “Avevo smesso di seguirlo una volta. Lui secondo me si è reso conto di aver sbagliato delle cose e di non essere stato un gentleman con Micol. Non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. ” Le parole di Clizia riassumono quello che è stato anche il pensiero di Micol, espresso più volte in casa a Edoardo. La Incorvaia senior ha dichiarato: “Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici. Però mi piace che mia sorella è sempre molto educata, in mezzo ad altre maleducate. Ci sono stati episodi sgradevoli e brutti da vedere. C’è chi ha parlato di capelli sporchi e altre cose poco belle”.

Cosa pensa Clizia Incorvaia di Edoardo e Antonella?

Clizia non si è tirata indietro e ha risposto a tutte le domande che le sono state fatte: “Un parere su Antonella ed Edoardo? Ti do’ un giudizio facendo finta che non ci sia Micol di mezzo. A me spiace perché lui non è stato amico di mia sorella. Io non spero che lui si prenda una mazzata. “

E ancora: “In questo storia però io vedo soltanto tempesta. L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta.“

La sorella di Micol, ha anche voluto dare un personale pensiero solo su Antonella Fiordelisi, limitandosi a quello che ha visto nella casa del Grande Fratello VIP e ha risposto: “Cosa penso davvero di Antonella Fiordelisi? Se vuoi te lo dico in latino. E’ una persona che io non conosco. Quindi non ce l’ho assolutamente con nessuno. Quello che posso dire è che sicuramente si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle. L’invidia tra donna è molto comune. Si allea con Oriana e sparla di Micol”.

Dopo il faccia a faccia tra Antonella e Guendalina Tavassi adesso ci aspettiamo un altro match che veda Clizia protagonista. Accadrà?