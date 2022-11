Il Collegio 2022: fra fantasmi e nonni, scattano nuove espulsioni nella sesta puntata del 15 novembre

I collegiali alle prese con una seduta spiritica, il pacco da giù e anche stavolta con nuovi provvedimenti disciplinari

Le avventure dei giovani protagonisti de Il Collegio 7 si stanno avvicinando al loro finale. Eppure, più passa il tempo, più i ragazzi sembrano diventare troppo insofferenti alle regole dell’istituzione scolastica che li sta accogliendo. Nello specifico, infatti, alcuni di loro non solo non si sono abituati al ritmo di lavoro ma dimostrano con gesti indisciplinati la loro poca voglia di restare in gioco. La sesta puntata – in onda stasera 15 novembre su Rai2 – ne è stata la piena testimonianza.

L’appuntamento si è aperto con un provvedimento disciplinare estato a tutti i collegiali che si erano imbrattati viso e divisa con dei colori a tempera. Il Preside li ha costretti a ripulirsi la coscienza sgrassando le divise imbrattate con acqua, sapone e olio di gomito. Se già il clima non fosse sufficientemente agitato, la Sorvegliante rivela un segreto ai collegiali: fra le mura del convitto alberga un fantasma…

Il Collegio 2022: la sesta puntata del 15 novembre

Saputa la notizia, i collegiali si sono subito attrezzati per provare a dar fastidio pure a questo spirito di nome Maria. Nel pieno della notte hanno organizzato una seduta spiritica, capeggiati da Zelda Nobili. Il tutto però si è concluso con un’altra grande marachella: tutti i materassi sono stati spostati nel corridoio del dormitorio così che signorini e signorine dormissero nella stessa stanza per paura di visite spettrali durante il sonno.

Un altro guaio a cui la presidenza non ha potuto far buon viso: tutti i voti dei collegiali sono stati abbassati di due punti e nessuno dei ragazzi è più risultato sufficiente davanti alle classifiche di merito settimanali. Ragion per cui, la settimana si sarebbe dovuta aprire con la consegna di alcuni pacchi dono spediti dai parenti e genitori dei ragazzi. Fatta la dovuta ramanzina, però, il Preside si è addolcito e per non mancare di rispetto ai mittenti dei vari pacchi, ha proceduto alla consegna dei “pacchi da giù” e “da su”. Nelle scatole sono stati rinvenuti dolciumi, una torta, patatine, una passata di pomodoro, tante lettere e persino del cibo salato.

Durante una lezione del professor Zilli, Elisa Angius prima si esprime con un linguaggio volgare e poi affrontando il docente con risatine di sfida. Per ovvie ragioni, viene sbattuta fuori dall’aula. Ma a seguirla, poco dopo, sarà anche Damiano Severoni: il giovane ha chiesto di non leggere davanti alla classe il compito scritto a lui assegnato e, con fare impettito, ha preferito alzarsi e lasciare la classe senza il consenso del docente. I due vengono convocati dal preside: Angius fa le sue scuse e viene graziata, Severoni fa valere la sua testardaggine decidendo autonomamente di farsi espellere dal collegio.

Fra le altre attività a cui i collegiali hanno preso parte c’è stata una divertente lezione fra collegiali e i loro nonni, una insolita partita di calcio dove i collegiali hanno sfidato i professori e una lezione di swing (probabilmente in vista della festa di fine anno).

A fine puntata, la signorina Angius finisce di nuovo in presidenza in quanto stufa di indossare la giacca della divisa con il caldo estivo imperante. Tutti intenti a seguire una lezione nel cortile del convitto, la giovane sbatte la giacca per terra con fare stizzito e il professor Belli non può far altro che ammonire il gesto. Cosa deciderà il preside stavolta?