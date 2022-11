Dopo l’incontro ravvicinato sotto le coperte Antonino Spinalbese svela cosa è successo con Oriana

Antonino Spinalbese vuota il sacco e rivela che cosa c'è stato tra lui e Oriana al Grande Fratello VIP

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è profumo di nuove relazioni. Nelle ultime ore, Antonino Spinalbese e Oriana si sono molto avvicinati tanto che, il bel parrucchiere ha anche raccontato ad altri vipponi quello che sta succedendo tra di loro. Ieri erano diventati virali le immagini e i video di Antonino e Oriana sotto le coperte, in camera da letto. Non sappiamo che cosa ci sia stato tra i due anche se Antonino, parlando con Antonella si è un po’ sbilanciato e ha raccontato non solo che cosa prova per la bella spagnola ma anche che cosa sta succedendo in questi incontri ravvicinati sotto il piumone…E’ nata o sta nascendo una nuova coppia? Anche i vipponi, come abbiamo visto nel day time di ieri, si sono sbilanciati, ad esempio Luca Salatino ha spiegato a Edoardo che questa volta, a differenza di quanto successo in precedenza, vede anche il bell’Antonino coinvolto…

Antonino Spinalbese parla di Oriana: che cosa prova per lei

Antonino, nei primi due mesi di gioco, si è avvicinato a diverse ragazze nella casa del Grande Fratello VIP ed è per questo che ci sono dei dubbi. Sta solo stuzzicando Oriana oppure vuole lasciarsi coinvolgere in questa amicizia speciale? Antonino ha risposto: “ Ma dai si vede, io sono già coinvolto da lei altrimenti non avrei fatto certi passi. Se non lo vedete è perché io di mio sono molto freddo, questo lei non l’ha capito. Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini.”

A differenza di quanto aveva detto in passato, parlando anche con Cristina Quaranta del fatto che non ritenesse opportuno fare certe cose in un programma televisivo, davanti alle telecamere, Antonino sembra essere di avviso diverso, da quando ha conosciuto Oriana. E ha proposito di quello che è successo sotto le coperte ha raccontato: “Io non mi lascio andare? No, non hai capito, io mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati andare. Io ieri notte sono andato con lei nel letto…”. Non ha aggiunto altro ma Antonella, che stava ascoltando le sue confidenze, gli ha anche fatto notare che lasciarsi andare, non vuol dire finire a letto insieme ma dare certezze, comportarsi con una donna in modo diverso…