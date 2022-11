Bake Off Italia 2022: Benedetta Parodi annuncia i cinque semifinalisti, ecco chi sono

Nella puntata del 18 novembre, sono stati eletti i semifinalisti di Bake Off Italia 2022: ecco chi sono

Siamo giunti alle ultime sfornate in quel di Bake Off Italia 2022: il talent show sulla pasticceria di Real Time. Infatti, nella dodicesima puntata, andata in onda questa sera 18 novembre, abbiamo scoperto chi sono i pasticceri amatoriali che avranno accesso alla semifinale in onda la prossima settimana. La sfida è fra i sei concorrenti rimasti in gara: Alessio, Chiara, Davide, Ginevra, Leo e Margherita; ma come già sappiamo, ad ogni puntata ricade solitamente una eliminazione e quella messa a segno stavolta è davvero pesante. Del resto, nessuno dei pasticceri amatoriali voleva lasciare la gara a due passi dall’epilogo finale.

Per questa puntata cruciale, il tema della settimana è stato il pranzo di domenica. Piccola nota a margine: Damiano Carrara è finalmente tornato sotto il tendone in qualità di giudice dopo una assenza giustificata… dal suo matrimonio. Scopriamo tutte le prove, l’eliminato e i semifinalisti.

Bake Off Italia 2022: la dodicesima puntata del 18 novembre

La prima prova, la prova creativa, ha chiesto ai concorrenti di realizzare sei marizotti di tre tipologie diverse. Salvo alcune piccoli errori, in linea generale, ha permesso a tutti i concorrenti di fare buona figura davanti ai giudici.

Per la prova tecnica, invece, ai pasticceri amatoriali è stato chiesto di realizzare una Saint Honoré. Un dessert all’apparenza semplice ma in realtà pieno di preparazioni da realizzare: pasta sfoglia, pan di spagna, crema pasticcera, crema chantilly, pasta choux ma anche il caramello. La classifica degli assaggi dei giudici è stata la seguente: ultimo posto per Alessio, Leo al quinto posto, quarto posto per Ginevra, al terzo posto Davide, medaglia d’argento per Margherita e vincitrice assoluta Chiara.

Nella prova a sorpresa i giudici hanno chiesto la realizzazione di un intero cabaret di pasticcini ma, con delle limitazioni: obbligo di realizzare ben quindici pasticcini, di cui cinque per ogni tipologia. I suddetti tre gusti sono stati imposti dai giudici: un dolcetto alla frutta, un dolcetto con crema diplomatica ed un terzo dolce a piacimento ma con almeno una cottura in forno.

Concluse le prove, è stato annunciato il nuovo Grembiule Blu andato per la seconda volta fra le braccia di Margherita. Il pasticcere amatoriale eliminato è stato Alessio. I semifinalisti di Bake Off Italia 2022 sono quindi Ginevra, Davide, Margherita, Leo e Chiara.