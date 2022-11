Iva Zanicchi: la malattia del marito nascosta da tante risate

Al marito di Iva Zanicchi avevano dato tre mesi di vita, ha più di un tumore. A Ballando con le Stelle tutta la forza di Iva e il suo Fausto

L’ultimo ballo di ieri sera a Ballando con le Stelle Iva Zanicchi l’ha dedicato a suo marito, Fausto Pinna, al suo Pippi, svelando una malattia contro cui combattono insieme. Il marito di Iva Zanicchi ha un tumore, anzi più di uno, la cantante lo racconta tutto di un fiato. Gli avevano dato tre mersi di vita ma insieme stanno facendo di tutto per andare avanti. Iva Zanicchi che racconta barzellette, che si diverte, che tira fuori una parolaccia dopo l’altra ma che resta in silenzio e con gli occhi lucidi dopo avere danzato Almeno tu nell’universo. Pippi è il nomignolo che anni fa ha scelto lui per lui nonostante i suoi 114 chili: “Era immenso, adesso purtroppo è 75 chili per la malattia ma lui è contento perché si mette i vestiti di quando era giovane, è contento di essere magro…”.

Iva Zanicchi parla del tumore del marito

“Come si può vivere in allegria vivendo con un tumore, ma non solo uno perché lui ne ha più di uno, li ha in tutto il corpo” lo racconta serena ma dietro c’è tanta forza per andare avanti senza abbattersi. Fausto la segue spesso anche a Ballando con le Stelle.

“Viviamo in allegria, riusciamo a vivere bene. Mai come ora ci siamo sentiti uniti. Non ne parliamo mai… Lui ogni tanto mi guarda e mi dice ‘E’ inutile che mi guardi con quella faccia tanto io non muoio di tumore’ ma io lo so benissimo perché stiamo lottando e andiamo avanti perché gli avevano dato tre mesi di vita e invece sono tre anni”.

La sua allegria è anche merito di Fausto, è lui che spesso gli racconta le barzellette che poi Iva racconta in tv. “Pippi questo ballo è proprio dedicato a te perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti stimi e noi andremo avanti ancora per un po’ di anni e poi andremo via insieme e questa… è una cosa molto bella. Ciao Pippi, ti voglio bene”