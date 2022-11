Antonino Spinalbese terrorizzato dalla diretta di stasera: “Vorrei risultare positivo al tampone”

Antonino è letteralmente terrorizzato dalla puntata di oggi del Grande Fratello VIP 7 tanto da sperare di risultare positivo al covid

Promette di essere una puntata infuocata quella del Grande Fratello VIP 7 in onda questa sera e Antonino Spinalbese potrebbe essere uno dei protagonisti. Entrato nella casa del reality di Canale 5 come un conquistatore, sta eseguendo pienamente il suo compito e lo sta svolgendo nel migliore dei modi. Dopo l’avvicinamento con Ginevra Lamborghini e la conoscenza con Antonella Fiordelisi è passato a Giaele, mandando in crisi la miliardaria e suo marito Brad. Poi, dopo aver fatto il compitino, è invece passato alla spagnola Oriana, che ha perso la testa per lui in poche ore, dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. Il bell’Antonio ha l’invaghimento facile a quanto pare e con Oriana, si è spinto dove con altre non era arrivato tanto che la spagnola, ha iniziato ad avvicinarsi seriamente a lui e non solo per gioco, come era successo all’inizio. Nella casa però si mormora e dopo le confessioni che Antonino ha fatto a Giaele, sapientemente riportate a Oriana, le cose tra i due piccioncini si sono parecchio complicate, anche se Spinalbese sta cercando di rimediare, non volendo passare come colui che infrange i cuori. Bhè diciamo che se qualcuno a Oriana spiegasse la metafora della Feltrinelli vs Mondadori, forse la spagnola, un bel ceffone a Spinalbese, lo dovrebbe mollare, metaforicamente parlando anche in questo caso. Per chi se lo fosse perso, Antonino ha detto che Oriana è la Feltrinelli, ma lui è abituato alla Mondadori. Una metafora che non tutti hanno colto e che dimostra anche l’astuzia di Spinalbese. Difficilmente si potrà mostrare su Canale 5 questo spezzone, a meno che il buon Alfonso, se ne freghi e decida di citare la Feltrinelli ecco, anche perchè la frase di Antonino sarebbe uno spot per la casa editrice…Detto questo, Antonino è letteralmente terrorizzato da quello che potrebbe succedere nella puntata di oggi, 21 novembre 2022, del Grande Fratello VIP. Sa bene di essere attaccabile da diversi punti di vista e teme anche il giudizio di Sonia Bruganelli…

Antonino Spinalbese terrorizzato in vista della diretta

L’ex di Belen, è convinto che questa sera sarà massacrato tanto che, poche ore fa, sfogandosi con Giaele, ha spiegato che preferirebbe persino risultare positivo al tampone di controllo, andare in quarantena ed evitare di partecipare a un dibattito che lo vedrebbe protagonista. Insomma meglio il covid dell’ira funesta delle donne della casa a quanto pare. Gaiele però lo ha riportato sulla retta via: “Non dire così, queste cose non si dicono” ha detto giustamente la bella influencer.