Al GfVIP George fa pace con il suo papà: lacrime ed emozioni

E alla fine George ha deciso di perdonare il suo papà e di tendergli una mano: la sorpresa al Grande Fratello VIP

Più volte nella casa del Grande Fratello VIp 7, George, raccontando della sua storia, aveva ripensato a quella infanzia difficile con la mamma lontana, in Italia per lavorare e mandare avanti al famiglia, e un padre che poco si prendeva cura di lui. Aveva spiegato delle sue difficoltà, di come a scuola fosse per tutti un bambino diverso e dell’amore che gli era mancato. Poi il sogno, la felicità con il viaggio in Italia dove ha ritrovato la sua mamma e una famiglia che gli ha dato tanto amore. Ieri sera però, è tornato in quella casa in Romania, dove è cresciuto. Perchè con il passato bisogna anche fare i conti. George Ciupilan più volte aveva detto di sentire un vuoto dentro e forse solo affrontando i demoni, si riesce a voltare pagina. Mai però il giovane concorrente del GF VIP avrebbe pensato di poter ricevere un messaggio da parte di suo padre.

La sorpresa per George al Grande Fratello VIP 7

“Dopo anni tuo papà ha deciso di parlarti, siamo andati a cercarlo in Romania. É stato difficile riuscire a raggiungerlo, però quando ha visto le telecamere ha reagito così”, ha detto Alfonso Signorini al concorrente di fronte anche alla mamma Marilena, chiamata per l’occasione, per essere di sostegno a suo figlio in un momento comunque delicato. Poi il videomessaggio, direttamente dalla casa in Romania in cui è cresciuto: “Mi dispiace molto se non sono riuscito a venire da te, ma anche se non sono venuto io comunque ti amo e resterò sempre tuo padre per tutta la vita. Ti amo tanto George”. Il concorrente, con il viso bagnato dalle lacrime, ha deciso di lanciargli un messaggio e lasciare una porta aperta: “Voglio stringere la mano e pensare che sia così. Ora i miei demoni sono meno pericolosi”. Anche la mamma di George si è detta felice di questo incontro a distanza, perchè nonostante il padre di suo figlio sia stato un uomo poco presente, non sia stato un buon marito, ci sono dei legami che non si possono cancellare.