Oriana e Antonino provano a fare pace: il discorso di Spinalbese nella notte

Per Antonino e Oriana è arrivato il momento di fare pace: nella notte i due hanno fatto un lungo discorso

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 si litiga ma si fa anche pace e forse la notte ha portato consiglio. Oriana e Antonino Spinalbese infatti hanno deciso di chiarirsi dopo la puntata del Grande Fratello VIp in onda il 21 novembre. I due per un paio di giorni non si erano rivolti la parola ma ieri c’è stato un faccia a faccia durante il quale, l’ex di Belen, ha provato a spiegare a Oriana il perchè di alcuni suoi atteggiamenti.

“Sono arrabbiata con te! Tu hai detto che hai paura di stare con me! Tu mi hai detto che ‘il problema non sei tu ma sono io’, questa frase la dicevo io ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli. Quindi se tu me l’hai detta significa che non vuoi più conoscermi” ha detto Oriana parlando con Antonino. Il parrucchiere ha quindi poi cercato di spiegarsi meglio facendo un discorso più articolato.

Il discorso di Antonino Spinalbese a Oriana dopo la litigata

“Io con te sono sincero, non riesco a fingere e ad oggi non riesco a lasciarmi andare al 100%! Io davanti le telecamere non riesco a parlare di me in maniera tranquilla, lo sai, te l’ho detto. Ormai è un anno che sono single e il problema non è vostro – ovvero voi ragazze che ho frequentato – ma mio” ha detto Antonino provando a spiegare a Oriana le sue ragioni. E ancora: ” Non riesco a lasciarmi andare, sono un padre”.

Antonino ha voluto anche chiarire alcuni aspetti, spiegando quello che è successo negli ultimi giorni in casa: “Io non ho mai parlato male di te, né ti ho parlato dietro. Ho solo detto ai miei amici di avere dei dubbi su me e sul perché non riesco a lasciarmi andare. Io ho capito che tu non vuoi prendere un palo, ma vai oltre. Se io volessi smettere di conoscerti lo direi a te, non lo direi alle tue spalle alle altre persone”. Pace fatta tra i due? Staremo a vedere.