Contro Antonino parlano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Ma perché dici queste cose?”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stizziti dalle parole di Antonino al GF Vip rompono il silenzio

Prima o poi doveva accadere che Antonino Spinalbese al GF Vip si lasciasse andare troppo alle confidenze su Belen e se lei resta in silenzio ci pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia felice per l’annunciato matrimonio inizia a non sopportare il comportamento dell’ex cognato. E’ soprattutto Cecilia la più stizzita tra i due, anche perché il vippone ha parlato più volte anche di lei nella Casa. La sorella di Belen Rodriguez avrebbe una cosa da dire ad Antonino, almeno una, e la rivela alla rivista Chi. Antonino Spinalbese ha rivelato momenti privati del suo legame con la più famosa tra i Rodriguez, sul resto della famiglia è attento ma quando qualcuno dei coinquilini ha provato a fermarlo ha risposto che sono problemi di Belen e non suoi.

Cosa pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di Antonino Spinalbese?

“A volte mi verrebbe da chiedergli ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui”è il commento di Cecilia che fa capire tutto. Ignazio è più carino ma anche il suo finale è di facile intuizione: “Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: ‘Ma che tenero, che bravo ragazzo’, altre: ‘Ma dove è stato finora?’”.

Cecilia non è infastidita solo dai racconti dell’ex cognato su sua sorella, sul primo bacio, la doccia, l’aborto, argomenti leggeri e dolorosi, ma anche sul paragone che ha fatto tra lei e Oriana. Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip ha detto che gli piace Oriana perché somiglia a Cecilia. “Ma almeno avesse detto Belen…” è stato l’ovvio commento di Checu. Come era prevedibile la famiglia Rodriguez non è per niente contenta della presenza di Spinalbese nella casa più spiata d’Italia. Lui si fermerà con i suoi racconti? Di certo Belen non dirà mai nulla.