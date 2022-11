Guendalina Tavassi: “Io ed Edoardo ci vedevamo solo in tribunale con lo psicologo”

Guendalina Tavassi racconta le sofferenze che ha vissuto con suo fratello Edoardo Tavassi

E’ Guendalina Tavassi che più di tutti fa il tifo per sui fratello al GF Vip. Edoardo Tavassi ha solo un anno in più di sua sorella, da piccolissimi erano come gemelli ma si sono separati presto, li hanno divisi e hanno vissuto l’inferno. Guendalina Tavassi lo racconta alla rivista Chi, spiega che la gente crede che siano due persone sempre allegre ma la verità è un’altra. Tutto è andato bene fino a quando la famiglia era unita ma quando i genitori si sono separati ci sono state solo sofferenze. L’ex gieffina racconta di buchi nel cuore che solo loro due conoscono: “Solo io e il mio fratellone sappiamo quanto abbiamo” si vedevano solo in tribunale e mai da soli, avevano 4 e 5 anni.

Guendalina Tavassi racconta il drammatico passato vissuto con suo fratello Edoardo

“Ci vedevamo soltanto in tribunale, davanti agli assistenti sociali, con lo psicologo. Sto parlando di otto, nove anni trascorsi così, in modo difficile, duro, doloroso”. Spiega che la loro infanzia è stata complicata, sono passati dal sentirsi due gemelli alla separazione più crudele. “Quando avevamo circa cinque e quattro anni i nostri genitori si sono separati e noi siamo diventati dei pacchi postali, con loro in guerra e noi in mezzo al mare in tempesta – parla di rapimento – Io sono stata anche “rapita” da mio padre ed Edoardo da mia madre: è stato il caos”. Il legame tra loro non si è mai spezzato, tutto questo li ha uniti ancora di più.

Guendalina svela anche un sogno che Edoardo Tavassi ha fatto prima di entrare nella casa del GF Vip. “Se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha prognosticato, prometto che sposerò Federico, a patto che le nozze le paghi Edoardo… e sarà lui a portarmi all’altare, ce lo meritiamo”.