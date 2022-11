Il Collegio 2022: fra Convittiadi e la Galleria artistica, Rennis rischia il posto per un vetro rotto

La penultima puntata si conclude con un disastro: Rennis rompe involontariamente una finestra

La penultima puntata de Il Collegio 2022 ci traghetta verso gli esami finali e la conclusione di una stagione forse un po’ troppo noiosetta rispetto al tenore pop-cult a cui ci aveva abituato negli ultimi anni. La puntata andata in onda questa sera 22 novembre 2022, è ripartita dalla potenziale espulsione di Elisa Angius. La ragazza aveva scagliato per terra la giacca della sua divisa in quanto non sopportava più di doverla indossare a causa dell’eccessivo caldo agostano. Il Preside l’ha graziata.

Dopo giorni e giorni di lavoro, apre i battenti Galleria ’58: una vera e propria mostra concettuale organizzata dai collegiali per mostrare agli “adulti” della scuola i passi fondamentali della vita nel convitto e qualche colpo di creatività, come ogni mostra d’arte che si rispetti. Ogni pezzo viene raccontato dai singoli collegiali… che colgono l’occasione per tirare un tranello al Preside: con la scusa di mostrargli una opera ispirata al rito quotidiano dell’Olio di fegato di merluzzo, anche il referente della scuola viene invitato ad assaporarne le qualità benefiche della bevanda. Bosisio rifiuta elegantemente invocando i due sorveglianti a svolgere la mansione.

Il Collegio 2022: la penultima puntata del 22 novembre

La vita all’interno del collegio continua con un giro di interrogazioni a tappeto, in vista degli imminenti esami, ma anche con una breve gira a Montecassino dove – assieme a Don Luigi – hanno visitato la locale Abbazia. La vita all’interno del convento si fa più briosa grazie a varie attività extra curricolari: nel resto delle giornate, i collegiali si sono approcciati a delle lezioni di ballo e di canto.

E in clima di attività extra curriculari non poteva mancare nemmeno quest’anno il ritorno delle Convittiadi: le “mini olimpiadi” del Collegio le cui discipline sono solo due, ovvero la corsa campestre e il salto in alto. Nonostante le varie distrazioni, a fine settimana il Preside si dice visibilmente soddisfatto e speranzoso circa il futuro prossimo dei collegiali nella struttura: nonostante ci siano ancora delle insufficienze, sono tutte vicine alla media del sei; ragion per cui, tutto è ancora recuperabile.

Ma con l’arrivo degli esami di stato anche la più piccola marachella potrebbe creare un danno… E a fare il danno è stato proprio Rennis che, di ritorno dal discorso in Aula Magna, decide bene di ritirare dei panni stesi alla finestra per poi scoprire che un grillo si era attaccato ad una camicia. Lui prova a scacciare l’insetto con una ciabatta ma col gesto rompe il vetro della finestra. Il rumore allerta il sorvegliante che – non credendo alla versione dei fatti – si lega al dito la faccenda e la racconterà molto presto a chi di competenza…