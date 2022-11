L’ira di Maria de Filippi arrabbiatissima con gli allievi di Amici 22: il provvedimento durissimo

L'ira di Maria de Filippi contro i suoi allievi: i ragazzi e le ragazze di Amici 22 l'hanno delusa, ecco che cosa è successo

Ieri, 24 novembre 2022, è stata registrata la puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica su Canale 5. Sono tante le anticipazioni circolate sui social, molte le persone tra il pubblico presente che hanno raccontato quanto successo. E in particolare, gran parte della puntata è stata dedicata a una discussione iniziata dalle “classiche” immagini che mostrano quanto la casa in cui vivono tutti gli allievi, versi in condizioni di igiene parecchio discutibili. Da anni i ragazzi e le ragazze che partecipano ad Amici, lamentano la mancanza di spazio. E così in questa edizione abbiamo visto dei grandi cambiamenti in tutte le camere da letto. Ci sono armadi, cassetti, spazi in cui mettere i vestiti. Ma seguendo con attenzione ogni day time in onda su Canale 5, si può notare, come in alcune stanze, ci sia perennemente sporcizia, disordine, letti quasi sempre sfatti, cataste di panni ovunque, scarpe, borse. Insomma uno stato davvero pessimo per una casa in cui comunque, vivono tutti insieme per 24 ore. I ragazzi e le ragazze di Amici 22 già una volta sono stati richiamati. Chi conosce il talent sa bene quanto Maria de Filippi tenda a giustificare i suoi allievi, visto che spesso si tratta di ragazzini giovanissimi. Ma questa volta Maria non ci sta anche perchè, come vedremo nella puntata di domenica di Amici 22, il problema è che ci sono nella classe, allievi e allieve che si impegnano e fanno molto per tenere in ordine tutto, mentre ci sono altre persone che non alzano un dito. E alla conduttrice, la cosa che ha dato molto fastidio è proprio questa. La mancata assunzione di responsabilità, visto che nessuno ha ammesso di essere pigro, disordinato, vagabondo, rispetto alle pulizie domestiche. Ed è anche per questo che la De Filippi ha detto che molto presto, sarà lei a fare i nomi di chi non fa niente in casa, visto che non c’è la consapevolezza di come stanno realmente le cose.

L’ira di Maria de Filippi ad Amici 22

Chi ha seguito la puntata, e ha quindi partecipato alla registrazione, racconta che non si vedeva una Maria de Filippi così arrabbiata da tempo. La conduttrice davvero, è apparsa anche molto delusa dal confronto che c’è stato in studio con i ragazzi che non si sono assunti le colpe. Alla fine è arrivato un pesante provvedimento disciplinare per tutti. Infuriati anche i professori che hanno deciso di scambiarsi il favore a vicenda, se così possiamo chiamarlo e tre allievi, quelli che sono stati etichettati come “nullafacenti” sono finiti in sfida.

Tra gli altri anche Mattia Zenzola che all’inizio di questa edizione richiamava tutti i suoi compagni, visto che lo scorso anno era incappato nella medesima situazione. Ma a quanto pare predica bene e razzola malissimo, visto che c’è anche il suo nome tra le persone che meno fanno nella casa…