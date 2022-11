Un’altra scenata di gelosia di Antonella a Edoardo . La Fiordelisi offende Micol: “Valle a schiacciare i brufoli”

Ennesima scenata di gelosia di Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia: brutte parole

Serata karaoke ieri sera al Grande Fratello VIP 7. Ma anche serata di gelosia per Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato da una esibizione. Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno dovuto cantare insieme, anche perchè Antonella, pare non conoscesse la canzone selezionata. E allora, dopo la perfomance del suo fidanzato con Micol, la Fiordelisi ha regalato una scenata di gelosia epica. Se non fosse che ha anche offeso Micol, come del resto, è nel suo stile. Non è la prima volta che lo fa. In più di una occasione ha chiesto a Edoardo come avesse fatto a stare insieme a lei, anche se per poco tempo, come se Micol fosse di un livello inferiore, e lo stiamo dicendo con termini “carini”. Concetto che ha espresso anche ieri sera, nel corso di questa scenata di gelosia…

La scenata di gelosia di Antonella Fiordelisi contro Micol ed Edoardo

Dopo l’esibizione al karaoke, Antonella ha chiesto a Edoardo di allontanarsi. E ha spiegato: “Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. “

E ancora: “Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia“. Brutte parole quella della Fiordelisi che non possono di certo essere giustificate da una possibile gelosia. Che cosa succederebbe se invece di una canzone da cantare insieme ci sarebbe la scena di un bacio di un film?

Pare che successivamente, Gaiele sia andata a raccontare a Micol quello che Antonella ha detto a Edoardo, dobbiamo aspettarci una nuova sceneggiata in casa? Vedremo!