Ballando con le Stelle 2022: nella semifinale lo show è dei giudici, fra insulti e rinfacci

Mariotto attacca pesantemente Selvaggia Lucarelli e in studio scatta subito la guerra contro la giornalista

Nonostante le mille cose da fare e la partenza posticipata dalle ore 22:15 circa a causa dei match dei Mondiali di Qatar 2022, Milly Carlucci è riuscita a chiudere regolarmente la prima parte della semifinale di Ballando con le Stelle con il solito menù ricco di ogni pietanza. L’apertura col ballo dei maestri, il mini torneo di Ballando con Te e persino una prova di improvvisazione che ha visto le coppie in gara improvvisare una coreografia su celebri brani presi dal mondo dei musical cinematografici.

In apertura dell’appuntamento del 26 novembre, infatti, Iva Zanicchi ha ballato un brano tratto da Sister Act, Alessandro Egger è diventato Tarzan, Rosanna Banfi si è trasformata in Mary Poppins, Ema Stokholma è stata Biancaneve, Gabriel Garko ha vestito i panni de Il Fantasma dell’Opera e Alex Di Giorgio ha interpretato uno dei Blues Brothers. Il bonus di 10 punti è stato vinto da Alex Di Giorgio con Moreno Porcu.

Ballando con le Stelle 2022: Marcell Jacobs super ospite

A separare la manche d’improvvisazione con quella regolare, c’è stata l’esibizione del ballerino per una notte: l’italiano più veloce del mondo Marcell Jacobs ha ballato assieme alle maestre del programma (e successivamente con sua moglie Nicole) un medley di alcuni brani. Oltre a non aver sfigurato in pista, lo sportivo ha chiesto esplicitamente ai giudici di non ricevere dei dieci regalati: ha ricevuto comunque tre 9 e due 10.

Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno illuminato la pista di #BallandoConLeStelle con la loro performance 😍 pic.twitter.com/7bheRYI1zC November 26, 2022

Ballando con le Stelle 2022: Mariotto attacca Lucarelli, caos in studio

Questa prima semifinale di Ballando con le Stelle 2022 è stata oggetto di molte esibizioni parecchio sottotono fra quelle nella regolare manche di gara. Giusto Rosanna Banfi e Alessandro Egger hanno effettivamente mantenuto il loro alto standard nelle esibizioni. Un parere che, assieme a molti altri, ha trivialmente enunciato anche Selvaggia Lucarelli e che le è costato il linciaggio da parte di mezzo studio.

Ad aprire le danze è stato Guillermo Mariotto con una pesantissima uscita accusatoria: “Iva Zanicchi ha fatto uscite squallide? Squallida? Scusa Selvaggia ma mi sembra una cosa fuori luogo. Non è retorica: la figura della squallida la stai facendo tu! Perché ti stai comportando come una scimmia, arrabbiata per il fidanzato, che getta mer… escrementi a tutti e a tutti i costi! Sì, una scimmia che getta escrementi contro TUTTI!”.

Si aggiunge in coda Sara Di Vaira: “Non te la prendere se Mariotto ti chiama scimmia perché tu hai chiamato Fenicottero Rossella Erra! E comunque ti senti in diritto di parlare di tutto e di tutti e noi dobbiamo accettare la tua opinione ma tu devi fare altrettanto con l’opinione degli altri“. Un discorso un po’ insensato se pensiamo che Selvaggia Lucarelli è lì in qualità di giudice giudicante. Non è ospite di un dibattito televisivo. In ogni caso, l’esternazione di Mariotto contro la Lucarelli è diventata virale in pochi minuti su Twitter fra favorevoli e contrari.

Ballando con le Stelle 2022: la coppia (non) eliminata in semifinale

In previsione della puntata di spareggio, nella puntata del 26 novembre 2022 di Ballando con le Stelle non ci sono state coppie eliminate. Sotto i coni sono rimasti Gabriel Garko, Alex Di Giorgio ed Ema Stokholma: a loro andrà un bonus di +10 punti nella prossima puntata, in onda eccezionalmente venerdì 2 dicembre alle ore 22:00 circa.