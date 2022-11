Luciano Cannito: “Clamorosa l’incompetenza di Selvaggia Lucarelli sul ballo”

Luciano Cannito scrive un altro commento contro Selvaggia Lucarelli: la sua incompetenza a Ballando con le Stelle

Tutti seguono Ballando con le Stelle e se Selvaggia Lucarelli si lancia più di tutti nei giudizi si aggiungono velocemente commenti e polemiche. In passato Luciano Cannito, per chi non lo conoscesse è coreografo ed è stato prof ad Amici, ha detto più volte la sua sui social e l’ha fatto anche sabato scorso ridendo di gusto dei giudizi della Lucarelli. A Selvaggia non è piaciuta quasi nessuna delle esibizioni che ha visto nell’ultima puntata ma Angelo Madonia le ha chiesto di spiegare i suoi errori in pista. La giornalista non ha saputo dire molto e Luciano Cannito su Twitter ha scritto: “La Lucarelli commenta la danza e il concorrente che gli chiede spiegami dove ho sbagliato e lei non sa che dire!!! Rido tanto, tantissimo” e ha davvero riso tanto Cannito. Poche ore fa ha aggiunto altro.

Luciano Cannito dalla parte di Carolyn Smith?

E’ probabile che il coreografo sia dalla parte di chi è in grado di dare veri giudizi tecnici, ma non dimentichiamo che Selvaggia Lucarelli non si è certo imposta nel programma senza essere stata invitata. Cannito poche ore fa ha voluto chiarire ciò che hanno riportato vari siti riferendosi ha un tweet di qualche settimana fa: “Basito che alcune testate riprendano miei tweet scritti di getto incrociando Ballando . ‘Un duro attacco alla Lucarelli’. Ma quando? Ho solo scritto della clamorosa incompetenza sul ballo della Lucarelli. Non è un attacco a lei. È la pura verità. Pensavo fosse già ovvio a tutti”.

Il vecchio tweet a cui si riferisce Lucano Cannito è: “La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella Equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso”. E’ evidente che l’ex insegnante di Amici creda che al posto di Selvaggia Lucarelli dovrebbe esserci qualcun altro o che la giornalista dovrebbe smettere di dare giudizi tecnici e magari parlare dell’abbigliamento.