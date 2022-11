Patrizia e Wilma litigano. Nessuno vuole ascoltare la Rossetti, si sfoga parlando da sola (VIDEO)

Patrizia Rossetti e Wilma Goich litigano dopo la diretta. La regina delle televendite non riesce a parlare con nessuno e alla fine si sfoga parlando da sola

Dopo quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera, Patrizia Rossetti ha cercato il confronto anche con Wilma Goich, visto che avevano “spettegolato” ( per usare un termine carino) insieme su Micol. Oggi però Wilma Goich non era a quanto pare predisposta ad ascoltare la sua amica e quando Patrizia Rossetti si è avvicinata per chiederle qualcosa, forse a caccia di una spalla, di un sostegno, la Goich le ha risposto che non aveva nessuna voglia di parlare. “Per me non è giornata e io non ci riesco a parlare e per me non è giornata” ha detto Wilma a Patrizia. La Rossetti ha fatto notare che anche lei ieri sera non stava bene ma comunque l’ha sostenuta, come ha sempre fatto. E c’è rimasta molto male per il fatto che Wilma non abbia voluto dialogare con lei. La Rossetti ha fatto notare che c’è un atteggiamento parecchio egoistico nella casa. E visto che alla fine non le è rimasto nessuno con cui parlare, ha deciso di battere in ritirata. Ha scelto il suo giardinetto e seduta da sola a un tavolino ha iniziato a sfogarsi, parlando con se stessa appunto, o forse con una telecamera che ha immortalato la scena. Un video che in pochi secondi, come potrete immaginare, è diventato virale e sta facendo il giro della rete.

La Rossetti è convinta che Wilma voglia andare a parlare da sola con Micol a scusarsi e a provare a mettere una pezza dopo quello che è successo, per questo, oggi non avrebbe voluto parlare con lei. E quindi si è sfogata da sola.

Patrizia Rossetti parla da sola al Grande Fratello VIP

“L’abbiamo fatta in due la cazzata,bel sostegno da parte delle amiche complimenti! Certo adesso lei fa la vittima vuole andare a parlare con Micol cosa le vai a dire dopo quello che le hai detto”PATRIZIA NERA CONTRO WILMA E SI SFOGA DA SOLA MUOIO#gfvip pic.twitter.com/494sgqr6yI November 29, 2022

C’è chi pensa che Wilma abbia ascoltato il parere di chi le ha fatto notare che è Patrizia a influenzarla in modo negativo e quindi per questo, ha scelto di allontanarsi. Ma la sensazione è che di base, entrambe, spesso esagerino. Non sappiamo se se ne rendano conto o meno, ma davvero, soprattutto nei confronti delle ragazze più giovani, hanno un atteggiamento imbarazzante.