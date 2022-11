Oriana parla ancora di Antonino e sgancia la bomba: “Pensa ancora a Belen”

Dal Grande Fratello VIP 7 arriva la confessione di Oriana su Antonino: è ancora interessato a Belen?

Oriana sta ancora sotto un treno per Antonino Spinalbese, questo è chiaro. Come è altrettanto chiaro che il parrucchiere l’abbia illusa. E’ sotto gli occhi di tutti, non a caso, Oriana, parlando con i suoi amici in casa, ha confermato quello che tutti avevamo visto. Probabilmente lei si sarà fatta anche dei film un po’ troppo smielati ma c’erano state delle frasi, dette anche sotto le coperte, che avevano fatto pensare alla bella venezuelana che Antonino fosse realmente interessato a conoscerla meglio, e non solo ad avere un incontro ravvicinato per una notte. La Marzoli, tra l’altro, nelle ultime ore, sfogandosi ancora una volta parlando di questa storia, ha anche raccontato che dalle parole che ha ascoltato da Antonino, si può capire e dedurre che sia ancora legato alla sua ex. E la sua ex di nome fa Belen, di cognome Rodriguez. Quali sono quindi le ultime news sulla “coppia” non coppia dalla casa del Grande Fratello VIP 7? Scopriamolo insieme.

Le confidenze di Oriana su Antonino: “Pensa ancora alla sua ex”

“Lui non si è comportato bene con me. Poi davanti a tutti scarica tutto. Lui ha dormito con me. Anche dopo che avevamo discusso mi ha riempita di baci in tutta la faccia. Ma dai, un ragazzo che vuole solo quella cosa da me. Mi riempiva di baci, mi accarezzava e mi lisciava con dolcezza” ha detto Oriana. La Marzoli non ci sta a passare come la visionaria di turno che si è infilata nel letto di un uomo solo per una notte. E ha aggiunto nel suo racconto: “Se ho pianto è perché tra noi è successo qualcosa. Solo le coperte non c’è stato solo qualcosa di fisico o dei baci. Lui è stato molto dolce con me e mi ha detto cose carine. Parlava come se fuori ci sarebbe stata una storia. “

E poi la rivelazione: “Per questo sono delusa, perché fa sembrare che lui non ha vissuto la stessa cosa che ho vissuto io. Ti dico che secondo me lui sta ancora male per la sua ex fidanzata. Guarda che io ho pensato proprio questa cosa.“

Una cosa è certa per Oriana che Antonino non è affatto coerente tanto che cambia opinione ogni secondo. E infatti ha aggiunto: “ Comunque quello che dice a tutti e quello che diceva a me sono cose diverse. Con me non c’erano solo baci Adesso basta però non voglio più fare la figura della scema. Il nostro rapporto non tornerà mai come prime. Voglio avere un buon rapporto con lui, ma lo faccio per me, non certo per lui”.