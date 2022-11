Tra Giaele De Donà e Briatore ci sarebbe stato ben più di un incontro

Chi racconta altro su Giaele De Donà e Flavio Briatore, molto più di uno o due incontri

Il settimanale Chi non archivia il flirt tra Giaele De Donà e Flavio Briatore, anzi ricostruisce gli incontri tra la vippona e l’imprenditore. E’ lei che nella casa del GF Vip ha svelato che con Briatore c’è stato qualcosa ma lui ha fatto sapere di non ricordarsi di Giaele. Ed ecco che il gossip fa la sua parte e si scopre che forse non c’è stato solo un incontro tra i due, più di due incontri, ben tre incontri. Si era parlato di un fine settimana in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo ma su Chi si legge anche altro.

Giaele De Donà e Flavio Briatore insieme tra Costa Smeralda e Forte dei Marmi

Sulla rivista di cronaca rosa di Alfonso Signorini si legge: “Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte” chissà se l’ex marito di Elisabetta Gregoraci continuerà a negare, visto che è stata Giaele a parlarne per prima.

“Sofia Giaele chi?” aveva risposto Briatore alla domanda posta da Dagospia, aggiungendo che nei suoi locali lui si concede a selfie con tutti, con chiunque.

Ricordiamo invece il video di presentazione della De Donà prima di entrare nella casa del GF Vip: “Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore e sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe” forse Briatore non avrà capito l’ironia decidendo di cancellare dalla sua memoria Giaele De Donà e i loro incontri. “L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza” riportava Dagospia. Qual è la verità?