Mattia Zenzola cerca certezze da Maddalena, lei è lapidaria: “Io sto benissimo da sola”

Mattia Zenzola cerca certezze da Maddalena ma la ballerina prova a fare un discorso più maturo e sembra non essere sulla stessa lunghezza del ragazzo...

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 22 e sono molte le persone che sui social provano a chiedere a chi ha assisto alla registrazione, se è successo qualcosa tra Mattia Zenzola e Maddalena. Il motivo? Lo immaginerete di sicuro, visto quello che è successo nel day time del primo dicembre. Per chi non avesse visto l’ultima puntata di Amici 22, proviamo a fare un piccolo riassunto della situazione. Mattia ha avuto del tempo per riflettere, dopo la punizione ricevuta. Insieme ad altri compagni ha atteso la decisione definitiva sul provvedimento ma alla fine è tornato in casetta, in vista della registrazione. E ha avuto quindi modo di parlare con Maddalena della loro storia. Mattia negli ultimi giorni, ha cercato in tutti i modi di dimostrare alla giovane ballerina il suo interesse. Le ha anche organizzato una dolce sorpresa in occasione del suo compleanno e forse si aspettava di ricevere delle maggiori certezze da parte di Maddalena. “Io sto iniziando a provare qualcosa di molto forte per te e vorrei sapere se anche tu provi lo stesso” ha detto Mattia alla ballerina. Maddalena è sembrata un po’ scocciata dalla richiesta di Mattia, a suo dire infatti, in una storia, non c’è bisogno di tante parole ma bastano i fatti.

E’ crisi tra Matia e Maddalena? Le ultime news da Amici 22

Nel day time del primo dicembre c’è stato un vero e proprio confronto tra Maddalena e Mattia. La ballerina ha provato a spiegare al giovane collega che in una relazione le cose si possono mostrare anche in altro modo. “Io lo so che tu hai un carattere forte e che sei tanto orgogliosa” ha detto Mattia Zenzola a Maddalena. La ballerina ha spiegato che le cose stanno in modo diverso. Lei sta bene con se stessa, si basta anche da sola, non ha bisogno per forza di avere qualcuno al suo fianco. Per cui non deve stare sempre a dimostrare le cose. Mattia avrà capito il messaggio di Maddalena? Tra di loro ci sarà una crisi? Sui social i fan della coppia si dividono. C’è chi pensa che Mattia e Maddalena non siano fatti l’uno per l’altro e c’è chi invece crede che faranno presto pace e che sarebbe un peccato interrompere la relazione…

E poi ovviamente ci sono anche i cattivoni, quelli che pensano che si cerchi la storiella solo per avere più consensi, anche in vista del serale e del televoto…