Amici 22, Mattia si sente deriso dai compagni. Ramon è durissimo: “Io non ti considero neppure”

Ramon stronca sul nascere le accuse di Mattia Zenzola ed è durissimo con lui: le ultime news da Amici 22

Settimana davvero complicatissima per Mattia Zenzola che è stato protagonista delle nuove puntate di Amici 22. Lo abbiamo visto litigare con Raimondo Todaro per via del provvedimento disciplinare e per quello che è successo nella casetta, tra sporcizia, disordine e omertà. Lo abbiamo visto discutere con i suoi compagni, che lo hanno reputato una delle persone che si da meno da fare. E lo abbiamo anche visto avere un faccia a faccia con Maddalena, la sua fidanzata, un po’ deluso da come le cose tra loro stanno andando. E nel day time del 2 dicembre 2022, il ballerino è stato nuovamente protagonista. Mattia infatti ha spiegato ai suoi compagni che non si sente integrato nel gruppo, come se in qualche modo fosse preso di mira, deriso dagli altri. Il più duro, nel rispondere a Mattia, è stato Ramon che si è esposto spiegando per bene quello che è il suo punto di vista.

Le parole molto dure di Ramon contro Mattia Zenzola

Ramon non è di certo uno che le manda a dire e ha voluto spiegare per bene a Mattia quella che è la sua posizione. Dopo che Mattia ha esposto il suo punto di vista, il ballerino di classico ha quindi spiegato quello che pensa: “Io non ti prendo in giro, anche se da quando è successa quella cosa i rapporti fra di noi si sono interrotti. Non ti considero, non ti guardo.“

E ancora: ” Se ti senti preso in causa ogni volta non è colpa mia. Io vado per la mia strada e tu vai per la tua strada. Io non ti scredito. Io non ti sto proprio considerando”. Mattia però ha fatto delle insinuazioni molto forti, ha fatto notare che probabilmente Ramon o forse anche altri ballerini se la prendono con lui perchè è molto amato dal pubblico. Vince sempre la prova Tim e questo dimostrerebbe che ha tanti fan che lo votano. Ramon non è sembrato interessato a questo aspetto della discussione.

Ma non è forse Mattia che si lascia un po’ influenzare troppo da quello che succede fuori visto che aveva accusato anche Maddalena di essersi avvicinata a lui solo per avere la storiella televisiva?