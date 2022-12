Bake Off Italia 2022: il vincitore della finale più ‘distante’ di sempre

Dopo quattordici settimane, Bake Off Italia elegge il nuovo Miglior Pasticcere amatoriale: ecco chi è il vincitore

Dopo quattordici puntate, Bake Off Italia 2022 ha finalmente concluso la sua lunga cavalcata ed ha annunciato il nome del decimo vincitore del fortunato talent show di Real Time. La finale andata in onda questa sera 2 dicembre 2022 ha visto al centro della sfida i quattro concorrenti rimasti sotto il tendone: Ginevra (28 anni), Margherita (19 anni), Chiara (25 anni) e Davide (38 anni). Anche in questo ultimo appuntamento, ai pasticceri amatoriali è stato chiesto di realizzare tre dolci in tre rispettive prove.

Nella prima prova, la prova creativa, i quattro finalisti hanno rielaborato quella che viene universalmente considerata come la torta più difficile al mondo, la Kek Lapis. Questa torta malesiana, nota anche come torta mille strati, ha consentito ai giudici di mettere a segno la prima eliminazione della serata. A lasciare subito la gara è stata Ginevra.

Bake Off Italia 2022: la finale del 2 dicembre

Dopo la prova creativa, i tre concorrenti rimasti sotto il tendone hanno dovuto affrontare la prova tecnica che ha chiesto loro di replicare un celebre dolce firmato dall’ospite d’eccezione Gino Fabbri: la sua Torta del Giubileo. Come da tradizione, la prova è stata svolta all’oscuro dei tre giudici che, in seguito, hanno assaggiato e giudicato le preparazioni senza sapere chi ha realizzato quale torta. Anche dopo questa prova, c’è stata una eliminazione: la torta meno gradita da Knam, Carrara e Fogli è stata quella di Margherita. È stata lei a dover lasciare la sfida ad un passo dalla finalissima.

Nella sfida finale, i due contendenti rimasti in gara hanno dovuto allestire il loro menù degustazione di dessert: Chiara e Davide hanno dovuto realizzare una torta classica da forno, un dolce al piatto e una monoporzione moderna. La sfida finale ha portato i due superfinalisti a incontrare nuovamente tutti gli ex concorrenti oltre ad un parente speciale tornato sotto il tendone per fare il tifo.

L’elezione del vincitore è avvenuta in assetto covid: tutti chiusi sotto il tendone, nessuna grande festa, parenti distanziati e nessuna calca se non quella del cast del programma. In questo clima un po’ algido, ad annunciare il nome della persona vincitrice è stata Benedetta Parodi: la conduttrice ha afferrato il trofeo ed ha emesso il verdetto. Il vincitore di Bake Off Italia 2022 è Davide. A lui vanno i premi messi in palio: la fornitura di cioccolata e un corso professionale di pasticceria.

Bake Off Italia non si chiude qui. Dalla prossima settimana lo show aprirà ad uno spin-off “Professionals” con gruppi di pasticcerie a gestione familiare in gara. Il talent torna il prossimo settembre con una undicesima edizione, già confermata.