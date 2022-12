Ballando con le Stelle 2022: la semifinale fra finte scuse, balli tristi ed un televoto annullato da Sara Di Vaira

Ecco cos'è accaduto nella atipica puntata del 2 dicembre di Ballando con le Stelle 2022

Il grande caos dovuto alle partire di calcio dei Mondiali di Qatar 2022 ha costretto Ballando con le Stelle 2022 a delle manovre mai viste prima d’ora. Una fra tutte è la partenza al folle orario delle 22:15 dopo il match calcistico e ben due mini talk di approfondimento sulle partire trasmesse su Rai Uno. A causa degli orari stretti, nella puntata del 2 dicembre la trasmissione ha temporaneamente annullato il giro di esibizioni classico per focalizzarsi su sole prove speciali: una breve gara di improvvisazioni ed una seconda manche con performance ispirati a momenti di vita vissuta dalle celebrità in gara.

La coincidenza ha voluto che quasi tutti i concorrenti in gara abbiano voluto raccontare dei momenti tristi e bui della loro vita, coreografati più o meno bene, ma causando un effetto a catena che non ha reso giustizia allo show di Milly Carlucci che da sempre alterna momenti spensierati e di divertimento puro a quelli più seri. Nemmeno la “squallida” barzelletta di Iva Zanicchi ha reso meno teso il clima generale.

Ballando con le Stelle 2022: le finte scuse di Guillermo Mariotto

Chi si aspettava una resa dei conti di Selvaggia Lucarelli a proposito della guerra verbale accaduta nella scorsa puntata al banco dei giudici sarà rimasto deluso. La giornalista ha ribadito quello che aveva già detto la scorsa volta sulla condotta di Iva Zanicchi e a Carolyn Smith ha rinfacciato il fatto che spesso si focalizza sui sentimenti che ha provato e non sui pareri tecnici, che effettivamente latitano spesso e volentieri. Carolyn Smith non ha fatto una piega e non ha mai replicato a nulla.

Guillermo Mariotto ha messo una toppa peggio del buco regalando a Selvaggia Lucarelli una scimmietta con le sembianze della giornalista ed un fenicottero coi capelli gialli a Rossella Erra. Un gesto ironico, he doveva essere distensivo, ma che ha creato un clima equivoco. Selvaggia Lucarelli ha spiegato che avrebbe gradito le semplici scuse, che Mariotto le ha rivolto in tono ironico.

Ballando con le Stelle 2022: gli eliminati salvati da Sara Di Vaira

A fine serata, fra voti per alzata di paletta, tesoretti, bonus e voto social, Milly Carlucci annuncia le coppie salve che vanno alla prossima puntata: restano in gara Gabriel Garko con Giada Lini, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu ed Ema Stokholma con Angelo Madonia. Allo spareggio vanno in tre: Rosanna Banfi, Alessandro Egger e Iva Zanicchi. Di questi tre solo uno verrà salvato dallo spareggio, gli altri due verranno eliminati.

Il pubblico salva Alessandro Egger col 50% ma… le altre due coppie restano comunque in gara. Simone Di Pasquale annuncia di voler utilizzare la sua wild card e di voler tenere in gara Rosanna Banfi. E se ciò non bastasse, e nonostante le polemiche, Sara Di Vaira usa il suo salvacondotti per mantenere in gara pure Iva Zanicchi.