Che litigata tra Daniele dal Moro e Oriana. La venezuelana: “Non sei normale, vai dallo psicologo”

Una forte discussione nella casa del Grande Fratello VIP si è accesa tra Oriana e Daniele, ecco che cosa è successo

Pomeriggio infuocato quello di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7. Improvvisamente infatti si è accesa una forte discussione tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro. Come sa bene il pubblico che segue il reality di Canale 5, tra i due in realtà non ci sono rapporti. Dopo un iniziale interesse da parte di Daniele, il caso è stato chiuso e il Dal Moro non vuole proprio parlare con la venezuelana. Ieri però, i due hanno discusso in modo molto acceso.

“Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere” questa la principale accusa che ieri Daniele ha mosso nei confronti di Oriana. A suo dire infatti, la vippona sarebbe molto falsa. Di questo è più che convinto e infatti, ne aveva anche parlato con gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP.

La discussione tra Daniele e Oriana

“Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho una educazione, ma il mio pensiero su te non cambia. Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni” ha detto Daniele.

“Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo“ ha detto Oriana a Daniele. Il veneto che si è molto spazientito ha anche cercato di parlare ma non riuscendoci alla fine ha mandato a quel paese Oriana.

La posizione di Daniele resta comunque chiarissima. A Oriana ha detto: “Io e te passiamo le giornate non parlandoci. La scorsa puntata, finita la diretta, sei venuta sul divano a chiedermi di Micol e di Wilma. E mi chiedi se mi piace Micol? Perché me lo chiedi? A pelle proprio non mi piaci, te l’ho detto mille volte. Visto come ti sei comportata con me, io eviterei pure di salutarti. Se ti saluto è perché sono educato.”