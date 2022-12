A Ballando con le stelle tutti contro Selvaggia? Il commento di Anastasia Kuzmina

Tocca ad Anastasia Kuzmina dire la sua su quello che succede a Ballando con le stelle tra Carolyn e Selvaggia ma non solo

A pochi giorni dalla puntata fondamentale per il possibile rientro in pista a Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina parla coni suoi follower di quello che sta succedendo nel programma di Rai 1. E rispondendo alle domande di chi le chiede che cosa ne pensa di tutto quello che è accaduto, delle discussioni e del clima di tensione che regna sovrano tra pista e banco della giuria, la Kuzmina risponde senza tirarsi indietro. Chi ha seguito il suo percorso al fianco di Lorenzo Biagiarelli sa bene che la ballerina, ha preso le sue difese in diverse occasioni, raccontando anche di come ai danni di Lorenzo, ci sia stata una vera e propria guerra. Lo ha detto qualche settimana fa Anastasia, spiegando che non si aspettava l’ondata di cattiveria che ha travolto il suo ballerino. Oggi invece parla di quello che continua a succedere anche tra i componenti della giuria.

Rispondendo quindi alle domande di chi la segue sui social, Anastasia ha commentato: “Cosa penso della tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli? Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo Ballando con le Stelle. ” E sulla fidanzata del suo ballerino ha anche aggiunto: “Mi sta simpatica e sono anche molto in disaccordo con tutto l’odio che riceve. Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla.”

Qualcuno poi le ha chiesto se si aspettava di essere salvata in precedenza dai suoi colleghi, che avevano appunto a disposizione la possibilità di far rientrare in pista una coppia. La Kuzmina ha commentato: “Se ce l’ho con Sara Di Vaira, perché non ci ha salvati dopo l’eliminazione allo spareggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio? Ma no, anche se in realtà ci speravo ma va bene così.”