Anastasia Kuzmina: “Lorenzo Biagiarelli sta male”

Lorenzo Biagiarelli sta male, lo confida Anastasia Kuzmina sui social a chi le chiede di Ballando con le Stelle

Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli da sabato scorso sono fuori da Ballando con le Stelle, sperano nel ripescaggio ma tra i due è lui che sembra non avere reagito bene. Biagiarelli è molto competitivo, da sempre, non si aspettava la sconfitta così presto e alla sua insegnante di ballo ha confidato cosa pensa. Anastasia Kuzmina ha rivelato tutto sui social. Tra una domanda e l’altra su Instagram la ballerina ucraina ha confessato che lei sente di avere fallito ma che non aveva molte armi per combattere contro quello che definisce odio che Lorenzo Biagiarelli aveva contro. Lei non ha dubbi, lo volevano fuori e adesso lui sta male, pensa all’errore fatto.

Lorenzo Biagiarelli dopo l’eliminazione a Ballando con le Stelle

“Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori” ne è convinta la Kuzmina, lo spiega a chi sul suo profilo social fa i complimenti ad entrambi e chiede come stanno.

“Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato” ricordando anche che la suocera di Lorenzo era morta 10 ore prima.

E’ lo stato d’animo di Anstasia Kuzmina che si mescola a quello del suo ballerino. E’ ovvio che Anastasia senta forte la sconfitta in pista ma sa bene che i voti hanno colpito Biagiarelli, i voti arrivati dai social. Sarebbe interessante conoscere fino in fondo il pensiero di Lorenzo Biagiarelli, perché pensa di non essere un concorrente come gli altri. Ognuno ha la propria storia, non si può sempre raccontare di Selvaggia Lucarelli, la sua fidanzata. C’è chi è uscito con lui e anche prima di lui.

Le parole di difesa di Anastasia Kuzmina che sottolinea che la suocera era morta la mattina sono rivolte evidentemente a chi ha detto che ha ballato senza anima. Anche Carolyn Smith l’ha detto ma non possono esserci giustificazioni nello spettacolo, si fa bene o male e se è una gara si esce di scena.