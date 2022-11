Lorenzo Biagiarelli in lacrime per le parole del figlio di Selvaggia Lucarelli

Dopo le parole di Leon, il figlio di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli non è riuscito a trattenere le lacrime

Una serie di sorprese a Oggi è un altro giorno per Lorenzo Biagiarelli ma è quando sul video appare Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli, che si emoziona fino alle lacrime. Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli stanno insieme da molto tempo, convivono da 8 anni, lui e Leon sono molto legati ma non era scontato che sarebbe andata così. Serena Bortone annuncia il messaggio del giovane Pappalardo e Lorenzo è già emozionato, non l’abbiamo mai visto così. “Lollo sono otto anni che vivi con noi e tu sai fare tante cose, parli tre lingue, sai cucinare, sai scrivere e adesso anche ballare e io non so fare niente ma una cosa ho imparato a fare, a volerti bene” parole che sciolgono del tutto Biagiarelli. Si asciuga le lacrime e racconta del suo legame con il figlio di Selvaggia.

Lorenzo Biagiarelli: “A Leon voglio un bene dell’anima”

Ha già raccontato della sua vita, dei genitori separati, la famiglia allargata, tutto vissuto con gioia, è stato un bambino e un adolescente sereno, felice nonostante il divorzio dei suoi ma a Oggi è un altro Lorenzo Biagiarelli racconta anche che si rendeva conto della posizione difficile del compagno della madre e della compagna del padre. “Leon un papà ce l’ha e gli vuole un sacco di bene, non gli manca la figura genitoriale. Ma io sono più grande, sono il compagno della mamma e vivo con lui, un misto di responsabilità e complicità… Abbiamo 15 anni di differenza, Leon ha l’età di mio fratello, e poteva essere un rapporto complicato e invece è un rapporto bellissimo… Condividiamo delle passioni”. Alcune gliele ha trasmesse lui, altre sono nate col tempo.

Per Lorenzo Biagiarelli arriva anche la sorpresa del padre e del fratello, sono in diretta da casa. “Fatti vedere un po’ più spesso, non ti vedo da un sacco di tempo… Sono anche stanco di pagare sempre io la cena, adesso i soldi li hai fatti e puoi pagare” la simpatia del padre di Lorenzo è evidente, appare anche più giovane di suo figlio, nel modo di fare c’è tutta l’allegria e la serenità di cui Bagiarelli ha parlato confidando il suo passato sereno.