Orietta Berti on fire contro Pamela Prati: “Tutta Italia non le crede”

E' durissimo l'attacco di Orietta Berti nei confronti di Pamela Prati: ecco le sue parole al Grande Fratello VIP 7

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 5 dicembre, Pamela Prati ha avuto modo di entrare nella casa per un faccia a faccia con Wilma Goich e con Patrizia Rossetti. Forse però la soubrette sarda non si aspettava di dover scontrarsi anche con Orietta Berti che ha chiesto a Signorini di poter dire la sua su quello che è stato anche il percorso nella casa della Prati. Una Orietta Berti on fire come non si era mai vista prima nella diretta del GF VIP con tante cose da dire su Pamela Prati e sulla sua presunta storia vera o finta che sia.

Orietta Berti “asfalta” Pamela Prati ( a parole)

La Berti, dopo aver ascoltato le parole di Pamela Prati, ha quindi deciso di intervenire: “Volevo parlare con Pamela. Perché lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia: Patrizia Rossetti, io e Silvia Toffanin, ah 4? Anche Sonia Bruganelli. Allora che vada a vedersi bene i profili social del GF Vip, da quando è entrata qui a adesso. Perché c’è tutta Italia che non le crede, forse solo 1/4 crede a quello che racconta. Ora dici che non vuoi parlarne, ma sottolinei che noi non ti crediamo. Non ci crederò mai alla tua storia.“

La Berti ha continuato: “Umanamente mi dispiace, ma ai tuoi racconti non ci crederò mai! Offendi, mi offendi e offendi la mia intelligenza di donna normale.“

E ancora: “ Perché io lo so bene come funzionano le cose nel nostro ambiente. Quando una cosa non va più, ne inventiamo un’altra per farla andare. Lo sappiamo come accade nello spettacolo, è un ambiente fatto così. Sono 55 anni che sto in questo mondo e so tutto benissimo. Quando le cose non vanno si inventa una cosa per recuperare.” La Berti si è detta felice, se davvero le persone fermano Pamela Prati per strada per complimentarsi con lei, fa notare che forse hanno dimenticato quello che è successo ma invita la sarda a non parlare di sensibilità, perchè non può proprio farlo.