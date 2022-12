Edoardo dà della capra ad Antonella, esplode la litigata tra i due, di nuovo

Ennesima litigata al GF VIP tra Edoardo e Antonella: ecco che cosa è successo

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi passano la metà del loro tempo a litigare, cosa che ormai, è nota a tutti, vipponi e telespettatori. E ogni giorno, i motivi che portano i due a litigare, sono diversi. Ieri ad esempio, Edoardo e Antonella, hanno litigato a causa di una frase del romano, che ha dato della capra alla sua fidanzata. Il motivo? Antonella non conosceva bene una canzone e quindi durante la serata, il Donnamaria si è lasciato andare a questa osservazione. La parola capra, ha mandato in crisi Antonella.

“Ma è ovvio che ero ironico. Siamo tutti delle capre, perché tutti ignoriamo cose che dovremmo sapere. però poi c’è chi è un caprone e chi è una capretta“ ha provato a spiegare il romano. Ma le parole di Edoardo non hanno convinto la giovane influencer.

Nuova litigata tra Edoardo e Antonella Fiordelisi

Antonella però non ha voluto sentire ragioni e ha spiegato il suo punto di vista: “Non è carino che tu dica a qualcuno che è una capra. L’hai detto pure a me perché non sapevo una cosa che tu sapevi. Allora anche io so cose che tu non sai e possiamo parlare di mille cose diverse. Io ho fatto il liceo classico e tu lo scientifico. Non sono termini da usare non è bello. Cresci anche tu che hai 30 anni. Cresci, io sto maturando a 24 anni tu devi crescere“.

Probabilmente la crisi durerà poco, come spesso capita ma ieri sera Edoardo non è tornato sui suoi passi e ha spiegato: “Vedi che con te non si può parlare di nulla?! Non posso dire un ca**o. Ho detto che non dovevamo offenderci e tu che fai? Ti offendi alla prima cosa che dico. Fai due cog***i mamma mia che pa**e. Non ti si può die nulla basta“.